Àngel Gaitan, mecànic, sobre els cotxes de segona mà: "Abans de comprar cal revisar el cotxe a fons"
L'expert en mecànica va compartir un nou vídeo a les xarxes socials
Ricardo Castelló
No és gens senzill trobar el cotxe ideal, tot i que hi ha molts models disponibles al mercat. Una de les principals dificultats que els ciutadans es troben al concessionari és que el vehicle compleixi totes les necessitats.
Al final, tots busquen un automòbil segur, fiable i que no presenti problemes al motor ni enlloc amb el pas del temps. Tot i això, molts opten per cotxes de segona mà, ja que solen resultar més rendibles des del punt de vista econòmic.
Per això, Àngel Gaitán, mecànic, va compartir un vídeo a TikTok per explicar les coses que cal tenir en compte abans d'adquirir un cotxe de segona mà. A més, desvela que és igual la marca i que, cal fer-ho tant sí com no.
Al vídeo posa com a exemple un Audi A8: "És un gran cotxe... que mola, és gran, còmode, però cada dia és el mateix. Ens fiquem a sota i mireu els meus guants". El client que li va portar el cotxe va dir que funcionava a la perfecció, però que després d'un any va començar a notar estrebades.
Gaitán, que compta amb més de 4 milions de seguidors de TikTok, va assenyalar que aquestes estrebades estan relacionades amb la caixa de canvis, un problema que es podria haver evitat si el client hagués revisat el vehicle abans de comprar-lo. "Ara aquest home, quan li diguem que aquest motor ja l'han tret, que l'han obert, que l'han manipulat, i que, tot i això, fixeu-vos com està tirant oli… doncs potser li donarà un parrac", va comentar el mecànic.
El consell de Gaitán és clar: "El millor és, sempre, sempre, sempre, abans de comprar i abans de pagar, revisar el cotxe a fons. Si la compravenda no et deixa revisar-ho, sospita".
Finalment, el mecànic va exposar que "si és algú honest i no té res a amagar, et deixarà ficar-te a sota. A vegades és tan senzill com això: ficar-se sota el cotxe, però sense la tapa del càrter posat, perquè així no es veu res. Són només deu minuts".
