Kit antipunxades vs Roda de recanvi
Això és el que et trobaràs amb els cotxes moderns
Eva Remolina - AMIC
El kit anti punxades és un conjunt d’elements pensats per permetre continuar la marxa amb un cotxe quan pateixes una punxada i no disposes de roda de recanvi. La normativa a Espanya exigeix que tot vehicle tingui una manera vàlida de resoldre una punxada, sigui amb una roda de recanvi sigui amb un sistema alternatiu homologat, entre els quals està aquest kit.
Això vol dir que, encara que molts cotxes moderns ja no incloguin roda de recanvi per estalviar espai i pes, han de portar almenys un recurs com el kit o, alternativament, pneumàtics “run-flat”, que permeten circular uns quilòmetres després d’una rebentada.
Per considerar-se adequat i complir la normativa, el kit ha de ser homologat i ha de permetre reparar de manera efectiva una punxada lleu, de manera que el vehicle pugui seguir fins a un lloc segur (taller o casa).
Els elements habituals d’un kit són:
- Un compressor per inflar el pneumàtic.
- Una espuma o segellant que serveixi per tapar temporalment l’entrada de l’objecte punxegut (ideal per punxades lleus).
- En cas d'utilitzar roda de recanvi, són necessàries també les eines: gat, clau de rodes, adaptador per caragols de seguretat (si aplica).
- Element de senyalització i seguretat (per exemple, armilla reflectant, triangle o senyal V16 —encara vigent com a requisit, si cal fer una aturada després de l’avaria).
Si un control de trànsit comprova que el teu cotxe no té cap mena de solució per a una punxada —ni roda de recanvi, ni kit homologat, ni pneumàtics run-flat homologats— pots ser sancionat. La multa pot arribar fins a 200 €. No és una sanció amb retirada de punts, però sí econòmica. Tampoc serveix que tinguis assistència en carretera contractada: la llei exigeix que el vehicle en si porti el mitjà per resoldre la punxada.
A més, no portar les eines necessàries quan portes una roda de recanvi també és motiu de sanció —per això cal que la roda vagi acompanyada del gat, la clau, etc.
Finalment, no tenir el kit en bones condicions (ex: compressor trencat, espuma caducada) també pot considerar-se com si no el portessis, i per tant donar lloc a la multa.
Per què moltes persones opten pel kit en lloc de la roda de recanvi
- Estalvi d’espai i pes: una roda de recanvi ocupa molt lloc al maleter i pesa força, reduint capacitat de càrrega i augmentant consum.
- Comoditat: el kit és més compacte i fàcil de portar.
- Adequat per a cotxes nous: molts vehicles moderns ja surten de fàbrica sense roda de recanvi, i amb pneumàtics run-flat o kit repara punxades.
Però cal tenir en compte que el kit només és útil en casos de punxades lleus; si el pneumàtic està molt malmès, l’única opció real de seguretat és una bona roda de recanvi i eines correctes per canviar-la.
