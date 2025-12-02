El senzill truc d'un mecànic per mantenir el vehicle en perfecte estat
El manteniment adequat del nostre cotxe és fonamental per a la conservació i la seguretat viària
Lola Gutiérrez
Molt sovint pensem que l'únic element important dels nostres cotxes és el motor, però hi ha molts factors relacionats amb altres parts del vehicle que poden deteriorar-ne l'estat i el funcionament que solen passar desapercebudes.
El pas del temps i l'ús diari del nostre vehicle són factors que el desgasten i poden acabar provocant que n'hem d'afrontar les conseqüències mitjançant costoses reparacions. El mecànic Scotty Kilmer ha compartit un important consell per evitar arribar a aquest punt.
Poca conscienciació
La Fundació Espanyola per a la Seguretat Viària (FESVial) va publicar un estudi en què es concloïa que "un gran percentatge de conductors desconeixen quin manteniment han de fer al seu vehicle" i que "aquesta desinformació pot afectar la seva seguretat".
Elements com el líquid d'eixugaparabrises, la pressió dels pneumàtics, el cinturó de seguretat o fins i tot l'estat dels fars no se solen revisar amb la freqüència recomanada, cosa que, segons l'estudi, "suposa un risc per a la seguretat del vehicle".
Un consell important
Scotty Kilmer (@scottykilmer), un experimentat mecànic que ha treballat al sector durant més de 55 anys, ha publicat al seu canal de YouTube un vídeo en què explica un senzill truc que pot ser clau per mantenir l'estat del nostre vehicle en bones condicions.
L'exmecànic va revelar un dels seus secrets perquè el cotxe estigui com el primer dia: aplicar, almenys una vegada a l'any, una solució d'esprai de silicona a les juntes de goma del maleter i les portes.
Això no només mantindrà les juntes en bones condicions, evitant que s'enganxin, sinó que també impedirà el desgast de les portes i el maleter davant l'exposició al fred i la pluja.
La neteja, un element fonamental
Tal com explica Scotty Kilmer, el manteniment del nostre vehicle és un aspecte molt important per conservar-lo però també per la nostra seguretat viària.
Petits detalls com mantenir les juntes netes ens poden ajudar a mantenir pràcticament intacte l'estat de les portes i convertir el nostre cotxe en un espai més segur i aïllat de les adversitats climàtiques.
Un altre aspecte que l'estudi de la FESVial destacava com a important per mantenir el vehicle en bones condicions i reduir el perill a la carretera és el manteniment adequat dels fars. El canal de YouTube Million Detailing (@MillionDetailing) mostra en un 'short' el procés per acabar amb el desgast i la brutícia.
Tot i que la neteja d'aquesta part del cotxe requereix un procés més complicat, és important revisar-ne l'estat, i en cas d'observar un deteriorament rellevant, acudir a un professional.
