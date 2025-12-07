La DGT autoritza Tesla a dur a terme proves sense conductor i fa un pas cap al futur de la mobilitat
Trànsit ha donat el vistiplau perquè una vintena de Teslas provin el sistema de conducció autònom per les carreteres espanyoles
Andrea Gil Modrego
La conducció autònoma ha deixat de ser una cosa de futur per acostar-se més a la realitat. El Programa Marc d'Avaluació de la Seguretat i Tecnologia de Vehicles Automatitzats de la Direcció General de Trànsit ja ha autoritzat diversos projectes que involucren diferents tipus de vehicle autònom, però fa tot just uns dies ha concedit el permís que 19 Teslas provin el sistema de conducció sense conductor per les carreteres espanyoles.
Així, es fa un pas més cap a la possibilitat que ens trobem amb cotxes sense ningú al volant a la carretera i que aquesta modalitat de conducció s'acabi convertint en una més de les opcions de mobilitat.
L'autorització que ha aconseguit Tesla és amb data 27 de novembre i el projecte es pot dilatar fins al 26 de novembre de 2027. De moment no hi ha més dades i a l'apartat de les rutes encara no hi ha cap recorregut preestablert. Això sí, el marc regulador d'aquests projectes obliga que hi hagi sempre una persona supervisant l'execució d'aquestes proves.
Està a la fase predesplegament
L'àmbit de realització és qualsevol via d'àmbit nacional, de manera que qualsevol conductor es podria trobar amb un d'aquests 19 Tesles autònoms, que hauran de lluir un adhesiu com el que es mostra a la imatge.
Pel nombre de vehicles autoritzats, tot apunta que el projecte de Tesla es troba a la fase 3 d'aquesta normativa, la de predesplegament. És a dir, que si tot surt bé, no quedaria gaire perquè els usuaris de Tesla poguessin gaudir de la conducció sense conductor als seus cotxes.
Aquesta fase 3, segons la DGT, es tracta efectivament de la prèvia a la posada en servei del vehicle o del sistema i permet l'operació simultània de més de 10 vehicles. L'operador de seguretat a bord és opcional, mentre que en remot és obligatòria i els cotxes han de circular amb matrícules espanyoles temporals o definitives, si bé es permet excepcionalment l'ús de matrícules definitives estrangeres.
Un programa per ser líder
El programa Marco ES-AV, estableix com s'han d'autoritzar i supervisar les proves de vehicles automatitzats a carreteres obertes. Aquest marc aposta per la transparència, la innovació i la seguretat, cosa que permet que empreses i centres de recerca assagin tecnologies d'automatització de forma controlada.
Amb això, Espanya busca situar-se entre els països capdavanters en mobilitat autònoma, impulsant el desenvolupament industrial i aprofitant el potencial d'aquests vehicles per millorar l'eficiència, la seguretat viària i la sostenibilitat del transport.
El sistema que està provant Tesla a Espanya sota aquesta normativa és el seu nou Full Self-Driving que, tot i considerar-se autònom, sempre requereix la presència d'una persona a l'interior del cotxe que estigui preparada per intervenir en qualsevol moment. Ara mateix, s'estan desenvolupant diferents proves d'aquest sistema com a Austin, Texas, en format de servei taxi, a més d'Espanya gràcies a aquesta nova concessió de la DGT.
