HVR Energy instal·larà 75 “hidrogeneres” a Espanya d'aquí al 2030
La companyia va inaugurar a Madrid la instal·lació d'hidrogen més avançada del panorama nacional
Fernando Álvarez
Actualment, només hi ha tres cotxes amb tecnologia de pila de combustible, comunament coneguts com a cotxes d'hidrogen, al món. I a Espanya només se'n comercialitzen dos: el Hyundai Nexo i el Toyota Mirai
Aquests vehicles representen el 0,018% del parc automobilístic mundial, xifra que deixa clara la baixa implementació d'aquest tipus de tecnologia. En total són gairebé 30.230.000 unitats.
Un combustible complicat
Tot i això, malgrat que hi ha tan pocs vehicles d'aquest tipus, hi continua havent empreses que aposten per aquest tipus de combustible, com és el cas de HVR Energy, que va presentar fa unes setmanes a Coslada (Madrid) la seva estació ACTIVA, la instal·lació d'hidrogen més avançada del panorama nacional i la primera dissenyada específicament per complir tots els requisits tècnics del reglament 0, reglament 7, continu i capacitat per operar 24 hores al dia.
La companyia ha confirmat a més que, amb el pla de desplegament, cobrirà el 96% de les hidrogeneres mínimes exigides per Europa per al 2030, convertint-se en l'actor principal del futur ecosistema d'hidrogen per a mobilitat a Espanya.
El preu, uns dels principals problemes
Tot i els grans avantatges d'aquest combustible, que es troba de manera natural i és font d'energia neta i renovable, l'hidrogen encara s'enfronta a molts problemes per resoldre, sobretot pel que fa a la mobilitat.
En primer lloc, l'estructura de recàrrega o proveïment encara és molt insuficient. A Espanya hi ha 8 estacions d'hidrogen públiques, 12 de privades i 12 de més en construcció.
D'altra banda, pel que fa al primer punt, la tecnologia encara està en desenvolupament, més encara a Espanya. És cert que el nostre país lidera el desenvolupament d'hidrogen verd a Europa, però la inversió per a la construcció d'estacions d'hidrogen és elevada i el transport d'aquest combustible és molt complicat, a causa de la baixa densitat i l'alta inflamabilitat. I aquí és on entra HVR Energy.
Una tecnologia que canvia les regles del joc
La clau del model de HVR Energy està en el sistema de compressió externa i distribució mitjançant mòduls independents. Aquesta innovació permet reduir el CAPEX un 75% i lOPEX un 85%. D'altra banda, facilitarà la posada en marxa de les instal·lacions en només sis mesos i la integració en estacions existents sense obres complexes.
La solució ACTIVA incorpora compressor d'alta pressió compatible amb proveïment a 700 bars, fet que habilita autonomies reals de fins a 500 km en turismes de pila de combustible i subministrament estable per a flotes logístiques.
La companyia compta amb un ambiciós pla de desplegament d'hidrogeneres, que el portaran a disposar de fins a 75 per al 2030. El desplegament seria progressiu disposant de 5 estacions el 2026, 25 el 2027, i 55 el 2028.
