Com cal frenar una situació d'emergència?
Molts conductors no saben com aturar el vehicle de manera segura si hi ha un perill a la carretera
Fernando Álvarez
Un dels elements més importants que cal tenir en compte en un vehicle són, sens dubte, els frens. Tenir-los en bon estat és fonamental per no endur-nos cap ensurt quan estem conduint un vehicle, ja que reduiran la probabilitat que tinguem un accident si patim un contratemps. No obstant això, si mai els teus frens fallen, pel motiu que sigui, hi ha alguns consells que potser et serviran per sortir del pas. Més avall te'ls explicarem.
La importància de tenir el cotxe en bon estat
El manteniment del teu cotxe és, parlant clar, essencial. A l'hora d'evitar qualsevol mena d'avaria, aquells usuaris que tenen cura del cotxe mínimament se salven d'haver de portar al taller el seu vehicle i pagar grans quantitats de diners, mentre que aquells que el descuiden o no saben com fer un manteniment s'han d'enfrontar a les despeses que pot suposar que es trenqui qualsevol part del cotxe.
Si no saps què és el que has de revisar al cotxe, a continuació et deixem una breu llista sobre les coses més importants a tenir en compte:
- Els frens són, com us hem dit abans, un dels elements més importants d'un vehicle. El seu manteniment és molt important, tant per la teva seguretat com per les possibles avaries a què t'enfrontes, que poden arribar a superar els 1.500 euros en alguns casos.
- Bateria: És un dels elements que pateix més amb el fred i la calor, ja que l'àcid de l'interior s'asseca amb més facilitat. Convé comprovar que el rendiment de la bateria sigui correcte, veure el temps d'arrencada i que els borns no estiguin blanquinosos. A més tingues en compte que si la bateria té uns anys, és encara més fàcil que es faci malbé. Es recomana canviar cada 3 o 5 anys.
- Pneumàtics: És l'únic element del vehicle que està en contacte constant amb l'asfalt. És molt important circular amb els pneumàtics en bon estat i amb la pressió d'aire correcta per evitar rebentades, punxades i desgasts prematurs.
Com fer una frenada d'emergència
Si alguna vegada has tingut algun petit ensurt mentre estaves conduint el teu vehicle (pèrdua de control, situació propera a una col·lisió, etc.) és probable que t'hagis quedat amb mal cos de cara a futures experiències. Tot i això, si segueixes aquests consells la teva conducció serà molt més segura:
- El primer que has de tenir en compte és que mantenir la calma és fonamental, ja que de tu depèn saber reaccionar correctament davant d'una situació de perill. A més, és recomanable que sempre mantinguis una distància prudent amb el vehicle que tinguis davant per poder fer una frenada d'emergència.
- Si els frens fallessin, el més recomanable és que posis els llums d'emergència perquè la resta de vehicles estiguin advertits sobre la teva situació. És important que mai no apaguis el motor, ja que podries perdre el control del cotxe perquè la direcció deixaria de funcionar. Pel que fa al pedal, el millor és que tractis de trepitjar repetidament el fre, ja que moltes vegades l'única cosa que necessita el cotxe és bombar aquest sistema.
- Si el teu cotxe és manual, pots ajudar-te de les marxes per anar baixant a poc a poc i reduir també la potència del vehicle d'acord amb la velocitat. No és del tot recomanable que utilitzis el fre de mà fins que la teva velocitat sigui pràcticament de zero km/h, ja que podries o trencar-lo o perdre el control del cotxe.
- Finalment, no has de donar cops de volant i canviar-te de carril sense abans mirar si hi ha algun vehicle que s'estigui aproximant a tu. El millor és que en la mesura del possible et situïs al voral fins que es freni el cotxe.
