Automoció
Volkswagen mostra per primera vegada el Polo elèctric: així és el nou cotxe que es fabricarà a Martorell
Arribarà als concessionaris durant la primavera amb un preu a partir dels 25.000 euros
EP
Volkswagen ha fet públiques les primeres imatges del nou ID. Polo, la versió 100% elèctrica del model clàssic de la marca alemanya que es fabricarà a la planta de Seat i Cupra de Martorell (Baix Llobregat) i que arribarà als mercats europeus a partir de la primavera del 2026 amb un preu de sortida de 25.000 euros.
El nou ID. Polo serà el primer dels sis models elèctrics que la companyia fabricarà dins la família elèctrica ID, en la seva aposta per "democratitzar l’electrificació a Europa".
"L’ID. Polo marca l’inici d’una nova generació de Volkswagen: amb un disseny renovat, una conducció intuïtiva, la millor qualitat i unes prestacions de primera classe, i finalment, de nou, amb un nom propi. Amb un preu d’entrada des de 25.000 euros, estem fent que la mobilitat elèctrica sigui accessible per a moltes persones a Europa", ha declarat el conseller delegat de Volkswagen, Thomas Schäfer.
Autonomia de fins a 450 quilòmetres
En la seva estrena, l’ID. Polo incorporarà la nova plataforma MEB+ de tracció davantera, que li permet tenir unes dimensions molt similars al Polo clàssic, amb 4,05 metres de llarg, 1,82 m d’ample i 1,53 m d’alt, així com una distància entre eixos de 2,6 metres. Tot i això, el maleter passa de 351 litres a 435 litres, fet que li permet ser un model "més versàtil que qualsevol dels seus predecessors, perfecte per a la vida urbana i l’ús diari amb amics i familiars".
L’ID. Polo estarà disponible en tres nivells de potència: 85 kW (116 CV), 99 kW (135 CV) i 155 kW (211 CV). El model esportiu ID. Polo GTI, amb 166 kW (226 CV), s’incorporarà a la nova gamma elèctrica més endavant, durant el mateix any 2026.
Les versions de 85 kW i 99 kW incorporaran de sèrie una bateria d’alt voltatge LFP (fosfat de ferro i liti) de 37 kWh, amb una autonomia d’uns 300 km en consum mitjà. Aquesta bateria es podrà carregar en punts de càrrega ràpida de corrent continu de fins a 90 kW.
Les versions de 155 kW i 166 kW estaran equipades amb una variant NMC (níquel, manganès i cobalt) de la nova cel·la unificada PowerCo, amb una capacitat energètica neta de 52 kWh, que permet una autonomia de fins a 450 km i una potència de càrrega de fins a 130 kW en corrent continu.
Un frontal amb el logotip il·luminat
Pel que fa al disseny, Volkswagen no ha volgut revelar encara totes les novetats que introduirà en aquesta nova generació elèctrica del Polo. Sí que ha avançat que incorporarà la nova línia de disseny Pure Positive: un frontal amb el logotip il·luminat; amb fars LED a la part posterior; llandes d’aliatge de 19 polzades; i una nova interpretació de la zona frontal amb il·luminació també LED.
En l’àmbit tecnològic, l’ID. Polo incorporarà els sistemes més avançats de Volkswagen en assistències a la conducció, com el Travel Assist amb assistència lateral i longitudinal, així com el canvi de carril en autopista. A més, el Travel Assist de l’ID. Polo oferirà per primera vegada el reconeixement de semàfors i senyals de stop.
