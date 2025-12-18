Edi Díaz, bomber, alerta sobre les noves balises V16: “No volem haver de rescatar ningú de dins d'un vehicle”
El seu missatge és clar: la tecnologia ajuda, però a vegades hi ha situacions que un llum no al sostre no pot resoldre
Alexandra Costa
La transformació del model de seguretat viària a Espanya avança cap a una digitalització total, un procés que farà un pas de gegant l’1 de gener de 2026 quan els tradicionals triangles deixaran pas oficialment a les noves balises V16 connectades telemàticament. Aquesta mesura, impulsada per l’administració, busca reduir la sinistralitat associada a l’atropellament de conductors que circulen per la calçada per senyalitzar una avaria. Malgrat els avantatges tecnològics de la geolocalització i la connexió directa amb el núvol de la DGT, la transició ha despertat dubtes raonables entre aquells que trepitgen l’asfalt cada dia per salvar vides, com és el cas dels bombers.
Veus autoritzades dins dels cossos de rescat han començat a matisar l’optimisme oficial aportant una visió pràctica i basada en l’experiència real. Edi Díaz, bomber destinat a València, s’ha convertit en el portaveu d’una preocupació latent mitjançant un vídeo difós a TikTok que ha aconseguit un gran impacte social. El seu missatge és clar: la tecnologia ajuda, però la física de la carretera imposa limitacions que una llum al sostre, per molt intensa que sigui, no sempre pot resoldre.
Un escenari real que desafia la tecnologia
Qualsevol normativa teòrica s’ha de sotmetre a la prova de la realitat, i és aquí on sorgeixen les discrepàncies. El bomber valencià utilitza un cas pràctic molt visual per il·lustrar la seva advertència: un sinistre que té lloc en un revolt tancat. A les imatges compartides s’hi aprecia un vehicle bolcat sobre el lateral, una posició que complica enormement la col·locació efectiva del senyal lluminós.
Hi ha circumstàncies en què la geometria de l’accident impedeix que la balisa compleixi la seva funció principal. Edi Díaz planteja interrogants directes als experts en trànsit sobre on ubicar el dispositiu en un cotxe que no està sobre les quatre rodes o que ha quedat ocult darrere de la vegetació o del guardarraïl. La visibilitat de la llum queda compromesa si el mateix vehicle sinistrat obstaculitza la línia de visió de la resta d’usuaris, deixant el conductor accidentat en una situació de vulnerabilitat extrema davant del trànsit rodat.
L’anticipació com a clau de supervivència
L’argument central del professional d’emergències gira al voltant de la capacitat de reacció de la resta de conductors. Zones conflictives com els canvis de rasant o les corbes sense visibilitat requereixen un avís previ per ser segures. La llum de la V16, en estar situada sobre el mateix obstacle, no adverteix amb antelació si el vehicle es troba darrere d’un cim o d’un gir pronunciat; el conductor que s’hi acosta es troba el perill de cop, sense marge de maniobra.
Mantenir els triangles d’emergència resulta vital en aquests contextos específics. Díaz insisteix que aquests elements permeten senyalitzar el perill amb 50 metres d’antelació, una distància que ofereix segons d’or perquè la resta d’automobilistes puguin reduir la velocitat i esquivar l’incident. Prescindir d’aquesta eina de preavís podria incrementar el risc de col·lisions secundàries, aquelles que es produeixen quan un cotxe impacta contra un accident previ que no ha pogut veure a temps.
Recomanació experta per evitar rescats
Lluny de rebutjar la innovació, el missatge defensa la complementarietat dels sistemes en lloc de la substitució radical. La balisa V16 és una eina excel·lent per ser vista en trams rectes o de nit i per enviar coordenades als serveis de rescat, però ha de conviure amb els mètodes analògics que garanteixen la seguretat en una orografia complexa. Edi Díaz llança una recomanació professional contundent a tots els seus seguidors: conservar sempre els triangles al maleter, independentment del que dicti la futura obligatorietat exclusiva de la llum.
Evitar tragèdies és l’únic objectiu d’aquesta advertència. El bomber conclou la seva intervenció amb una frase que resumeix la vocació del seu gremi i la gravetat de l’assumpte: “No volem haver de rescatar ningú de dins d’un vehicle”. Aquesta declaració subratlla que la prioritat absoluta és la prevenció. Utilitzar la balisa com un element addicional i no com a substitut únic en situacions de baixa visibilitat sembla ser, segons els experts a peu de carretera, l’estratègia més sensata per protegir la vida de tots els usuaris de la via.
- Mor Joan Capdevila, cronista de Castellterçol i històric col·laborador de Regió7
- El pessebre d'una dona de 85 anys que ocupa una habitació sencera: 'Hi estic més d’un mes per muntar-lo
- ICL suspèn el projecte previst a Sallent per fabricar material per a bateries elèctriques
- Detenen un home a Igualada per estafar 10.000 euros a una constructora fent-se passar per un dels seus arquitectes
- Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats
- Fins a cinc quilòmetres per llençar les escombraries: el nou model indigna els veïns de la Nou de Berguedà
- S'inaugura aquest dijous als Dolors de Manresa el complex d’oci per a infants i famílies Happylandia Park
- Una veïna d'Igualada mor en un accident de trànsit a l'AP-7, a Sant Celoni