La nova balisa V16 rastreja on estic encara que no l'usi?
L'arribada del nou senyal d'emergència obligatòria ha disparat els dubtes entre els conductors sobre geolocalització, dades personals i privadesa
Edgar Vivó
I si aquest petit dispositiu que t'obliguen a portar a la guantera sabés en tot moment on ets? Amb l'entrada en vigor de la nova normativa cada cop més a prop, la balisa V16 connectada ha esdevingut tema de conversa habitual entre conductors… i no sempre per bé.
Paraules com a “connectada”, “geolocalització”, o expressions com “enviament de dades”, estan suscitant molts dubtes entre els conductors, que es pregunten si la balisa V16 pot estar localitzant el seu vehicle fins i tot quan no s'utilitza. En xarxes socials i fòrums de motor es repeteix el mateix dubte: m'estan seguint sense saber-ho?
En aquest context, no és estrany que molts conductors mirin amb recel un dispositiu que té la capacitat d'enviar una ubicació. El problema és que aquesta preocupació es recolza en suposicions per no saber com funciona realment la balisa V16 connectada.
La balisa és, sobretot, una llum d'emergència. No incorpora càmera, ni micròfon, ni sensors de cap mena. No pot gravar àudio, captar imatges ni mesurar paràmetres del vehicle com la velocitat o l'estil de conducció. Des d'Osram, un dels fabricants d'aquest tipus de dispositius, insisteixen que tècnicament no té eines per espiar l'usuari.
La balisa V16 només envia la ubicació quan s'encén
Un altre punt que sol generar confusió és la tramesa de la ubicació. La balisa no transmet dades de manera contínua ni actua com un GPS de seguiment. Només quan s'encén i, a més, han de passar 100 segons des de la seva activació perquè el dispositiu enviï la posició a la plataforma DGT 3.0. Aquest marge de temps existeix precisament per evitar avisos accidentals.
Tampoc no hi ha una connexió permanent a internet. El sistema de comunicació és bàsic i de baix consum, dissenyat per a una única tramesa puntual en cas d'emergència. No hi ha rastreig en segon pla ni actualització constant de la posició, cosa que desmunta la idea que pugui seguir el conductor durant un trajecte normal.
Pel que fa a les dades personals, la balisa V16 connectada no està associada a cap identitat. No sap qui la fa servir, en quin cotxe va muntada ni guarda informació com matrícules, noms o recorreguts anteriors. No emmagatzema historials ni crea perfils d'ús. De fet, es pot canviar de vehicle o prestar-se a una altra persona sense que hi hagi manera de vincular-la a algú en concret.
"La balisa V16 està concebuda com un dispositiu per millorar la seguretat viària, no com un element de rastreig i seguiment, per la qual cosa és completament fals que tingui la capacitat d'espiar l'usuari", assenyala Carlos Garrido, Sales Manager d'Osram. "Encara hi ha molt desconeixement sobre aquest dispositiu, per la qual cosa és crucial ajudar el consumidor a entendre els beneficis que aporta i evitar caure en falses creences. A més, l'AEPD ja ha informat sobre aquest aspecte, assenyalant que són dispositius segurs per a la privadesa de la informació".
Amb la data marcada al calendari i el canvi normatiu a la cantonada, la balisa V16 connectada passarà a formar part de l'equipament habitual del cotxe, igual que les armilles. Entendre com funciona i, sobretot, què no fa, resulta clau per deixar de banda pors infundades i centrar-se en el que és important: què pot aportar en una situació real d'emergència a la carretera.
Tot el que cal saber sobre el rastreig de la nova balisa V16
- És una llum d'emergència, no pas un dispositiu de vigilància. No té càmera, micròfon ni sensors de cap mena.
- Només envia la ubicació quan s'encén i passen 100 segons per evitar avisos accidentals.
- No funciona com un GPS. No rastreja trajectes ni segueix el conductor durant la conducció normal.
- Quan està apagada, no transmet res. No hi ha connexió en segon pla ni enviament de dades continu.
- No recull dades personals. No està associada a un nom, cap matrícula ni cap document del conductor.
- No guarda historials d'ús, ubicacions passades ni recorreguts.
- No necessiteu app ni mòbil per funcionar. És un dispositiu totalment independent.
- Es pot fer servir en diferents cotxes, ja que no està vinculada a un vehicle concret.
- La seva funció és alertar d'una emergència, enviant un senyal puntual a la plataforma DGT 3.0.
- Està pensada per millorar la seguretat viària, no per controlar el conductor.
