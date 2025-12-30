Embolic amb les balises: Trànsit retira l'homologació de diversos models dies abans de l'entrada en vigor
La mesura ha desconcertat milers d'usuaris, preocupats per si les podran utilitzar en cas de necessitat a la carretera
Maria Francés/EP
La Direcció General de Trànsit (DGT) ha retirat l'homologació de quatre balises V16 pocs dies que el seu ús sigui obligatori en tots els vehicles que circulin per les carreteres de l'Estat espanyol. La decisió ha desorientat milers d'usuaris, preocupats per si la mesura els afecta.
De fet, aquest element de seguretat està sent un dels regals més comuns durant les festes de Nadal. Però, ara, hi ha alguns d'aquests sistemes que no podran ser venuts. En concret, la DGT ha eliminat l'homologació als dispositius de les marques comercials de Don Feliz, The Boutique For Your Car, Ikrea i el model de fabricació espanyola denominat Call SOS.
Les autoritats han pres aquesta determinació després de comprovar que havia finalitzat la vigència dels seus respectius certificats administratius. Així, han ordenat que els productes deixin de comercialitzar-se en els punts de venda habituals.
En canvi, els conductors que ja els havien adquirit -o que els havien rebut com un present de Nadal- podran fer-los servir a partir de l'1 de gener de 2026. Segons ha confirmat la DGT, els aparells compleixen tots els requisits tècnics.
Els motius de la retirada són principalment la falta de renovació de les llicències per part dels fabricants, no pas fallades tècniques detectades en el funcionament dels llums.
Els portaveus de l'associació de consumidors Facua també han recordat que les balises comprades abans d'aquest canvi són tècnicament aptes des del punt de vista de la seguretat, raó per la qual poden substituir els tradicionals triangles de senyalització a les carreteres.
