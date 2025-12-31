CIRCULACIÓ
Trànsit multarà ja des d'aquest dijous a qui no utilitzi la V16
La sanció als conductors que parin el cotxe per avaria i no connectin la balisa lluminosa amb GPS puja fins a 80 euros.
Xavier Pérez
Aquest dijous, 1 de gener del 2026, passarà a la història com el dia en què els triangles de senyalització d’accidents a la carretera deixaran de ser obligatoris (ho eren des de 1999) i passaran a ser substituïts per la nova balisa lluminosa connectada V16. Així s’estableix en el reglament general de Trànsit i així serà. Per tant, tothom que tingui un accident i no senyalitzi correctament amb la llum d’emergència V16 la posició del vehicle podrà enfrontar-se a una multa de 80 euros. L’ús només dels triangles ja no servirà.
És important saber que el llum V16 és un dispositiu de seguretat molt important, especialment en una via d’alta ocupació com poden ser les autopistes, i l’ús està indicat per evitar que el conductor hagi de sortir del vehicle (i s’exposi així a un atropellament mortal) a col·locar els triangles.
El dispositiu V16 no elimina la necessitat de trucar al 112, però sí que porta incorporat un sistema de geolocalització. Una vegada actiu, envia dades sobre la ubicació del vehicle a la DGT 3.0, plataforma que ofereix informació del trànsit en temps real. Des d’aquesta plataforma es traslladen les dades al sistema de gestió d’incidències de trànsit a les carreteres d’Espanya, que podran utilitzar-se, a més, en els panells de missatge variable de la carretera per advertir la incidència a altres usuaris de la via.
Discrepàncies Trànsit-DGT
El Servei Català de Trànsit ha discrepat obertament sobre la manera d’aplicar la reglamentació, i el director, Ramon Lamiel, va arribar a plantejar una moratòria en la incorporació de la balisa al sistema de senyalització obligatòria. La Direcció General de Trànsit, amb Pere Navarro al capdavant, ha desestimat aquesta opció.
En aquest sentit, Lamiel defensa llavors que, com que no hi ha moratòria, "a partir de l’1 de gener es podrà multar amb 80 euros qui no la porti", una afirmació que val la pena matisar. La idea és que es pot sancionar a qui no la utilitzi en cas de tenir un accident, però la DGT (i per extensió Trànsit) no té la intenció d’iniciar una campanya per controlar qui la porta i qui no i imposar sancions. Això sí, es multarà qui no la faci servir en cas d’haver de senyalitzar un accident o una avaria.
Activar-la sense baixar
Com he de col·locar la balisa V16? Segons la DGT, la col·locació d’aquest dispositiu és un procés molt senzill. Imaginem que el vehicle té una avaria quan circulem per autopista. Cal aturar el vehicle, activar els llums d’emergència, encendre la balisa V16 i col·locar-la a sobre del cotxe abaixant la finestreta i sense sortir a fora.
Pot rastrejar la meva posició la balisa si no l’estic utilitzant? La resposta és que no. La balisa no transmet dades de manera continuada i tampoc no actua com si fos un GPS de seguiment. Només quan s’encén, i a més han d’haver passat cent segons des que s’ha activat perquè el dispositiu enviï la posició a la plataforma DGT 3.0. Aquest marge de temps s’estableix precisament per evitar avisos accidentals. Tampoc no hi ha una connexió permanent a internet. El sistema de comunicació és bàsic i de baix consum, dissenyat per a un únic enviament puntual en cas d’emergència.
