Els passos següents de la DGT: així és la nova balisa V27 i aquestes són les seves diferències amb la V16
La tecnologia V27 operarà de forma silenciosa i intangible, actuant com un "escut invisible" que promet canviar la manera com percebem els perills al volant
Alexandra Costa
El panorama de la seguretat viària a Espanya afronta una transformació tecnològica sense precedents que culminarà en una data clau: l'1 de gener del 2026. Fa mesos que els conductors senten parlar de l'adeu definitiu als triangles d'emergència i la seva substitució per la famosa llum taronja intermitent. No obstant això, hi ha un altre protagonista en aquesta equació que passarà a formar part dels nostres viatges i de la que es parla menys: el senyal virtual V27. Ambdues tecnologies arribaran de la mà, però les seves funcions i naturalesa són radicalment diferents, conformant un binomi dissenyat per reduir la sinistralitat a través de la connectivitat.
La Direcció General de Trànsit (DGT) ha dissenyat un pla on els vehicles deixaran de ser elements aïllats per convertir-se en nodes d'informació. Mentre l'atenció mediàtica se centra en el dispositiu físic que col·locarem sobre el sostre, la tecnologia V27 operarà de manera silenciosa i intangible, actuant com un "escut invisible" que promet canviar la manera com percebem els perills al volant.
El "triangle virtual": una alerta al tauler de control
Diferenciar ambdós conceptes és essencial per entendre el futur immediat de la conducció. La balisa V16 és un objecte tangible, una llum d'emergència física amb geolocalització que el conductor ha d'activar en cas d'avaria o accident. Per contra, la balisa V27 no té cos físic. Estem davant d'un senyal virtual intel·ligent que es projectarà directament al sistema d'infoentreteniment o la instrumentació digital dels vehicles connectats.
El Reial decret 159/2021, vigent des de fa un parell d'anys, regula aquesta tecnologia, que la mateixa DGT anomena «triangle virtual». El seu funcionament es basa en la recepció de dades. Quan un conductor activi la llum V16 a la carretera, aquesta enviarà automàticament les coordenades de l'incident al núvol de la DGT (la plataforma DGT 3.0). Immediatament, el sistema processarà la informació i enviarà un avís —el senyal V27— a tots els vehicles que s'aproximin a la zona de l'incident, mostrant-los una alerta visual a les seves pantalles abans fins i tot que tinguin contacte visual amb el perill.
Solució als problemes de visibilitat
La implementació d'aquest sistema busca solucionar una de les crítiques principals rebudes per les llums d'emergència. Experts en seguretat viària han assenyalat que, sota condicions de llum solar intensa o en traçats amb corbes pronunciades i canvis de rasant, la llum de la balisa física pot no ser suficient o veure's massa tard. Aquí és on la complementarietat dels dos sistemes cobra tot el sentit.
Gràcies a la V27, el conductor rebrà l'avís amb prou antelació, independentment de la visibilitat exterior. El sistema alertarà de la presència d'un vehicle avariat, un accident o un obstacle a la calçada dins un radi determinat. Aquesta anticipació és la clau per evitar atropellaments i col·lisions secundàries, cosa que permet a qui va al volant reduir la velocitat i extremar la precaució abans d'arribar al punt crític. Estem davant del naixement real de la comunicació V2V (de vehicle a vehicle), intermediada pel Punt d'Accés Nacional d'Informació de Trànsit i Mobilitat.
Obligatorietat davant de voluntarietat
Hi ha una diferència legal substancial entre tots dos dispositius que els conductors han de tenir clara de cara al 2026. La balisa V16 serà totalment obligatòria per a tots els vehicles, deixant enrere els triangles de presenyalització. En canvi, la incorporació de la funcionalitat V27 serà voluntària. La seva disponibilitat dependrà exclusivament de l'equipament tecnològic de l'automòbil i de si compta amb connexió activa als serveis telemàtics de la DGT.
Els vehicles de nova fabricació ja integren massivament aquestes capacitats de connexió al núvol, per la qual cosa la penetració del senyal V27 serà progressiva i natural a mesura que es renovi el parc automobilístic. Aquesta tecnologia, lluny de generar la polèmica que al seu dia va suscitar el cost o la connectivitat de la llum V16, es presenta com un valor afegit de seguretat passiva. La carretera del futur serà una xarxa de dades compartides, i la V27 representa el primer pas ferm cap a una conducció on els cotxes "parlen" entre si per protegir els seus ocupants.
