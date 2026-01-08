Puc instal·lar un punt de recàrrega al garatge sense permís de la comunitat?
La Llei de Propietat Horitzontal ho deixa clar a l'article 17.5
Luis Alloza
L'auge del vehicle elèctric ha multiplicat les estacions de càrrega a peu de carrer i també els punts de recàrrega privats a garatges particulars. Aquesta situació ha donat lloc a nous dilemes a les comunitats de propietaris: pot un veí instal·lar un carregador a la seva plaça de garatge sense autorització de la comunitat? I, sobretot, què diu la llei?
Recentment, el Tribunal Suprem ha donat la raó a un propietari que va instal·lar un carregador a la plaça d'aparcament en una comunitat de veïns sense sol·licitar autorització prèvia.
En la sentència, l'alt tribunal assenyala que no cal el consentiment de la junta de propietaris quan la instal·lació es fa en una zona d'ús privatiu. L'únic requisit és la comunicació prèvia a la comunitat.
Què diu la Llei de Propietat Horitzontal?
La Llei de propietat horitzontal (LPH), a l'article 17.5, també ho deixa clar: la instal·lació d'un punt de recàrrega de vehicles elèctrics per a ús privat a l'aparcament de l'edifici, sempre que s'ubiqui en una plaça individual de garatge, només requereix informar prèviament la comunitat.
A més, la norma estableix que el cost de la instal·lació i el consum d'electricitat associat han de ser assumits íntegrament per la persona o persones interessades.
Tràmits i límits per a la comunitat
Tant la LPH com la doctrina del Tribunal Suprem simplifiquen els tràmits per col·locar sistemes de recàrrega a garatges comunitaris. L'interessat ho ha de comunicar amb antelació a la comunitat de veïns i aportar un informe tècnic i la documentació relativa a la instal·lació i a la normativa aplicable.
En aquests casos, la comunitat no pot exigir la retirada del punt de recàrrega, sempre que s'hagin complert els requisits legals i els tècnics.
