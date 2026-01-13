Juan José Ebenezer, mecànic, sobre no posar la calefacció per estalviar combustible: "No gastaràs més"
A l'hivern, alguns conductors eviten encendre el sistema de calefacció amb la creença que així estalviaran
Javier Fidalgo
En termes generals, portar el cotxe a un professional és important per a la longevitat del vehicle. No obstant això, el manteniment preventiu és crucial per evitar avaries més grans. D'aquesta manera, qualsevol usuari pot aplicar petits consells per prolongar la vida de l'automòbil.
En aquest context, cada cop hi ha més mecànics que es dediquen a divulgar el seu coneixement a les xarxes socials. Recentment, el mecànic Juan José Ebenezer ha publicat un vídeo de TikTok on desmenteix un dels principals mites que afecten els conductors a l'hivern.
Durant aquesta estació, la calefacció del cotxe sol generar dubtes entre els usuaris. Per combatre les baixes temperatures, molts conductors encenen aquest sistema. Tot i això, hi ha qui decideix aguantar el fred amb la creença que així estalviaran diners.
Per aquest motiu, Ebenezer advertia a la publicació que "si no estàs posant la calefacció per estalviar combustible estàs fent una ximpleria". En aquest cas alguns conductors confonen el funcionament de l'aire calent amb l'aire condicionat.
"L'aire condicionat sí que té un compressor que es mou a través del motor, per tant, té un consum extra el motor que ha de suplir-lo amb més energia a base de combustible. Però la calefacció, no", argumenta.
El mecànic explica que “la calefacció és un radiador que funciona a través de la mateixa aigua de refrigerar el motor, per això quan el cotxe està calent és quan realment escalfa l'aire que està sortint per dins, aquesta aigua que està refredant el motor és la mateixa que es fica cap al radiador de dins”.
Per tant, “l'aire que passa per aquest radiador està refredant l'habitacle”, aclareix el tècnic. Juan José puntualitza que “és veritat que hi ha cotxes que porten un radiador elèctric, per això consumeix electricitat”. Ara bé, el mecànic assenyala que “no és una cosa habitual”.
Ebenezer destaca que "la calefacció no farà que gastis més. Així que, si tens fred, posa la calefacció, que no gastaràs més combustible". És a dir, "l'aire fred sí que gasta més combustible. L'aire calent, no", sentencia al vídeo de TikTok.
