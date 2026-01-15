Pere Navarro, director de la DGT, sobre l’ús de les balises V-16: «Si tens una avaria i no la col·loques, et denunciaran perquè és obligatori per llei»
No portar-ne o portar-ne una que no estigui homologada suposa una infracció lleu amb una sanció econòmica de 80 euros
Jordi Grífol
Malgrat l’anunci del ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, en què assegurava que les forces i cossos de seguretat no multaran durant un període de temps «raonable» els conductors que no col·loquin la balisa lluminosa V-16 en cas d’avaria o incident a la carretera, aquests conductors sí que podrien rebre la corresponent denúncia, ja que el seu ús és obligatori des de l’1 de gener. Així ho va confirmar aquest dimecres el director de la Direcció General de Trànsit (DGT), Pere Navarro, en declaracions a Europa Press.
«En aquests moments, si t’atures per una avaria o un incident i no la col·loques, et denunciaran perquè és obligatori segons la llei», va indicar Navarro durant la jornada Innovació urbana. Mobilitat sostenible i Smart Cities, en ser preguntat sobre quan finalitzarà el període de prudència abans de començar a imposar multes per no portar la balisa de presenyalització d’emergència.
«L’objectiu és salvar vides i no posar multes»
Marlaska va explicar la setmana passada que tant la Guàrdia Civil com la resta de policies de trànsit «seran flexibles i prioritzaran la informació per sobre de la sanció durant un període de temps raonable», sense concretar la durada d’aquest període sense sancions. Tot i advertir sobre la possibilitat de denúncia, Navarro també va al·ludir a un «temps còmode» per adaptar-se a la norma, ja que afecta «gairebé 30 milions de vehicles» i perquè «l’objectiu final és salvar vides i no posar multes», sense determinar tampoc dates concretes per al final d’aquest temps d’adaptació.
Cal recordar que no portar la balisa V-16 o portar-ne una que no estigui homologada suposa una infracció lleu amb una sanció econòmica de 80 euros, la mateixa quantitat que la prevista anteriorment per no portar els triangles de presenyalització. Pocs dies abans que entrés en vigor l’obligatorietat de la balisa, la DGT va retirar l’homologació de quatre models de V-16, principalment per la manca de renovació de les llicències per part dels fabricants.
Reduir la mortalitat viària
Tant Marlaska com Navarro han defensat la implantació de la balisa per reduir el factor de mortalitat viària que suposava senyalitzar una avaria o accident amb el triangle, una pràctica que s’estima que costava 25 vides l’any. El 2025 van morir 1.119 persones a les carreteres espanyoles, de les quals un 10% eren vianants.
Espanya és el primer país europeu a implantar aquesta mesura, tot i que, segons el ministre de l’Interior, alguns països estan a l’espera dels resultats de la iniciativa espanyola per incorporar-la als seus codis de circulació. A més, el Regne Unit i Luxemburg han suspès l’ús dels triangles a les autopistes a causa de la seva perillositat.
Al Congrés dels Diputats, el Partit Popular ha demanat a la DGT que faciliti expedients, informes tècnics, jurídics o econòmics emesos pels òrgans competents que «acreditin l’eficàcia, viabilitat i implementació» de l’ús de la senyal V-16 «com una mesura prioritària i necessària per garantir la protecció dels usuaris a la xarxa viària de l’Estat i contribuir a la reducció de la sinistralitat a les nostres carreteres».
