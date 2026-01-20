Encara que portis la balisa V16 et poden multar amb 200 euros si et descuides aquest altre element obligatori
En cas d'avaria, no n'hi ha prou en colocar dalt del cotxe el nou element lluminós
Manuel Riu
El director de Trànsit, Pere Navarro, ha afirmat que, “en aquests moments”, si un conductor es deté a la carretera per una avaria o per un incident i no col·loca la balisa de presenyalització d’emergència V16, li posaran una “denúncia” perquè així ho marca la llei.
Després de clausurar la jornada ‘Innovació urbana. Mobilitat Sostenible i Smart Cities’ organitzada per Europa Press, Pere Navarro ha explicat que s’ha donat un “temps còmode” per adaptar-se a la norma però que ara, ja s’està fent seguiment “a gairebé 30 milions de vehicles". En paraules del cap de la Direcció General de Trànsit (DGT): “En aquests moments, si pares per una avaria o per un incident i no la poses, et denunciaran perquè és obligatori segons la llei”. L'obligatorietat va entrar en vigor l’1 de gener.
Per la seva banda, el PP al Congrés ha demanat a la DGT expedients, informes tècnics, jurídics o econòmics emesos pels òrgans competents que “acreditin l’eficàcia, viabilitat i implementació” de l’ús del senyal V16 “com a mesura prioritària i necessària per garantir la protecció dels usuaris a la xarxa viària de l’Estat i contribuir a la reducció de la sinistralitat a les nostres carreteres”.
Així consta en la sol·licitud dels populars, recollida per Europa Press i registrada a la Cambra Baixa el passat 19 de desembre.
Les balises han d’estar certificades per IDIADA o LCOE, que són els laboratoris tècnics autoritzats que ratifiquen que els models compleixen la normativa exigida per al seu ús i bon funcionament.
No portar la balisa V-16 al vehicle o portar-ne una que no estigui homologada comporta una sanció considerada lleu de 80 euros, la mateixa quantitat establerta per a qui no porti els triangles de presenyalització.
Hi ha més elements que cal dur
Però alerta, no és l’única multa que pots rebre si el teu cotxe queda avariat a la carretera. Què passa amb l'armilla reflectant? El Reglament General de Circulació és força clar al punt tercer del seu article 118:
“Els conductors de turismes, d’autobusos, d’automòbils destinats al transport de mercaderies, de vehicles mixtos, de conjunts de vehicles no agrícoles, així com els conductors i personal auxiliar dels vehicles pilot de protecció i acompanyament, hauran d’utilitzar una armilla reflectant d’alta visibilitat, certificat segons el Reial decret 1407/1992, de 20 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció individual, que figura entre l’equipament obligatori del vehicle, quan surtin d’aquest i ocupin la calçada o el voral de les vies interurbanes”.
Per això, no tenir davantal en el moment d’un problema amb el vehicle pot suposar una sanció d’entre 80 i 200 euros.
