El dièsel encara té compradors: per què hi ha qui hi aposta entrats al 2026?
Un treballador de concessionari explica el tipus de client que manté aquests tipus de vehicles
Mariona Carol Roc
Durant anys, triar entre un cotxe dièsel o un de benzina ha estat una de les decisions clau per a qualsevol conductor. En els darrers temps, els motors dièsel s'han vist relegats per les restriccions mediambientals, els canvis normatius i les limitacions de circulació a les grans ciutats que busquen una societat més verda i sostenible. Tot i això, el mercat d'aquest tipus de motoritzacions sembla que no està mort.
Tot i la caiguda de vendes de vehicles de gasoil i l'auge dels elèctrics, hi ha professionals del sector que defensen que el dièsel encara té sentit, sobretot al mercat de segona mà, un segment que guanya cada vegada més pes.
“Continua sent una opció”
Al concessionari Conficars ho veuen així. En un vídeo difós recentment a Tiktok, un dels seus especialistes respon de manera directa a una de les preguntes més repetides entre els compradors: si un cotxe dièsel encara és opció de cara al 2026.
Segons explica, els dièsel ofereixen una bona relació entre qualitat, prestacions i preu al mercat d'ocasió. Han perdut atractiu per a part dels compradors, cosa que n'ha reduït el preu, però encara són vehicles ben equipats, potents i dissenyats per suportar molts quilòmetres.
A més, destaca altres avantatges clau: un consum més baix que els de gasolina i la possibilitat de circular encara a moltes ciutats.
Mites sobre híbrids i elèctrics
Al mateix vídeo, l'especialista també aclareix algunes idees esteses sobre els vehicles híbrids. Una de les més habituals és que sempre consumeixen menys que els de benzina, cosa que, segons afirma, no és certa en tots els casos.
"Fals, hi ha diversos tipus d'híbrids. Un microhíbrid, per exemple, pot consumir força més que un gasolina", explica. En el cas dels híbrids endollables, matisa que el seu consum és baix quan funcionen en mode elèctric, però augmenta notablement quan només usen el motor de combustió: “Després consumeix només gasolina, i consumeix molt”.
També qüestiona que els anys del cotxe siguin el factor més important a l'hora de comprar. "El que és important és l'estat del vehicle en general", recalca.
Pel que fa al preu, desmunta un altre mite comú, que sosté que els cotxes elèctrics perden menys valor que els de combustió. "La majoria de la població vol comprar un cotxe de combustió. Molt poca gent es pot permetre un cotxe elèctric, per la qual cosa hi ha més demanda a cotxes de combustió", assegura.
Un context de caiguda històrica del dièsel
Les dades confirmen que el dièsel viu un dels seus pitjors moments. Després de dominar el mercat durant dècades -va arribar a representar el 71% de les matriculacions el 2007-, el canvi de tendència va començar el 2013 i es va accelerar després de l'escàndol d'emissions contaminants de vehicles Volkswagen el 2015.
El 2023, els cotxes dièsel amb prou feines van suposar el 12,5% de les matriculacions. El 2024, el percentatge va caure al 9,5%, i tot apunta que el 2025 ha continuat baixant.
Aquesta caiguda explica per què l'oferta de models dièsel nous és cada cop més reduïda i per què moltes marques han eliminat aquest tipus de motors del seu catàleg. Tot i això, encara queden opcions interessants.
Els dièsel més interessants que encara es poden comprar
Tot i la reculada, el mercat ofereix alguns models destacats per als quals continuen apostant pel gasoil:
- Seat León: amb motor 2.0 TDI (injecció directa turbo alimentada) de 115 o 150 CV (cavalls de vapor), en versions de cinc portes i familiar, des de 24.880 euros.
- Peugeot 308: actualitzat recentment, amb motor 1.5 dièsel de 130 CV i canvi automàtic, des de 28.400 euros.
- Skoda Octavia: una de les berlines més valorades per fer quilòmetres, amb motors 2.0 TDI de 115 i 150 CV, des de 36.705 euros.
- Hyundai Tucson: SUV (vehicle utilitari esportiu) dièsel amb electrificació lleugera i etiqueta ECO, des de 32.975 euros.
A més, hi ha models a punt de desaparèixer que poden suposar una oportunitat, com el Ford Focus, el Fiat Tipus o el Renault Clio, un dels últims utilitaris del segment B amb motor dièsel.
Un motor qüestionat, però encara vigent que les polítiques públiques i el mercat empenyen cap a la compra de vehicle elèctric, els experts coincideixen que comprar un cotxe dièsel encara pot ser una decisió lògica en el context actual. Especialment per als que recorren molts quilòmetres a l'any, busquen vehicles grans o prioritzen l'estalvi i la durabilitat al mercat de segona mà.
Lluny de desaparèixer immediatament, el dièsel continua trobant el seu espai en un sector del mercat que, ara com ara, es resisteix a donar-lo per mort.
- Un mort i una quinzena de ferits en el xoc d'un tren de l'R4 contra un mur de contenció caigut sobre la via a Gelida
- La nevada deixa mig metre de neu als Rasos de Peguera: 'No nevava tant des del temporal Glòria
- Un cotxe de la policia atropella accidentalment una dona mentre feia un servei urgent
- Roben a autobusos estacionats a l'estació de Manresa
- La Seu d'Urgell es queda sense escorxador i diversos ramaders es veuen abocats a fer desplaçaments d'uns 100 quilòmetres
- La llevantada deixa Gósol sense llum, fa caure dues grans roques a Bagà i porta més de 50 centímetres de neu nova
- Crítiques a la direcció de Lledoners per 'premiar' amb tabac, teles i trucades els interns més perillosos
- La família del nen atropellat a Avià rebutja un acord amb l'acusat