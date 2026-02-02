Aquest és el «mètode gallec» dels radars a la carretera: què és i per què el persegueix la policia
Els conductors que s’aprofiten de la informació publicada per altres usuaris de la via poden espavilar-se per saltar-se controls o radars
Pol Langa / Regió7
Qui no ha agraït mai el típic avís del navegador en apropar-se a un radar i evitar així que caigués una multa per anar una mica més ràpid del que està permès? Circular per sobre de la velocitat marcada a la via comporta sancions que no solen anar gaire bé per a les butxaques dels conductors. Això ha propiciat la creació de comunitats o aplicacions on usuaris alerten altres conductors de controls o radars mòbils.
Aquesta pràctica es coneix com el «mètode gallec» perquè va ser a Galícia la primera comunitat on es va començar a sancionar el fet de compartir la ubicació concreta dels radars mòbils o dels controls aleatoris a la carretera. No és il·legal segons la llei de trànsit, almenys pel que fa als radars fixos, però sí que ho és si ens fixem en la Llei de seguretat ciutadana.
Així ho apunta la Guàrdia Civil, tot i que sovint la realitat pot ser contradictòria als ulls dels conductors, ja que la mateixa DGT en publica la ubicació de manera oficial, almenys pel que fa als radars fixos. Pel que fa als mòbils, revela els trams on és possible que es localitzin, sense entrar en coordenades exactes.
La norma 36.23 de la Llei de seguretat ciutadana identifica com una infracció greu el fet de compartir imatges i dades personals o professionals de les forces i cossos de seguretat si això pot comprometre la seva seguretat o la dels seus familiars, així com el possible èxit de les operacions en curs. En el cas concret de la comunitat gallega, la justícia va sancionar una empresa i un particular que s’encarregaven de la gestió dels canals de difusió de les ubicacions dels radars mòbils a l’aplicació de missatgeria instantània.
En total, 15.000 persones s’aprofitaven d’una informació considerada il·legal en entendre’s que podia afectar l’efectivitat de l’operatiu, motiu pel qual es va decidir posar-hi fi amb una multa econòmica.
- Un monjo de Montserrat és nomenat abat del monestir italià de Santa Maria di Grottaferrata
- Nous despreniments tallen l'accés pel nord a la Cerdanya: 'la urgència és absoluta”
- Troben mort un home a Moià després de tota una nit de recerca
- Ampli desplegament a Artés per una persona amb una navalla al mig del carrer
- Rescaten una persona que s'havia perdut caminant pel massís de Montserrat, a Collbató
- Ana Aznar, psicòloga: «No cal que el nen dormi enganxat a tu per desenvolupar vincle afectiu».
- «Hi ha joves amb una barreja de ràbies acumulades que ningú ha volgut escoltar»
- Confirmada la pena de 15 anys de presó per a l'home acusat de ferir a trets un regidor de Sant Jaume de Frontanyà