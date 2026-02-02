Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Aquest és el «mètode gallec» dels radars a la carretera: què és i per què el persegueix la policia

Els conductors que s’aprofiten de la informació publicada per altres usuaris de la via poden espavilar-se per saltar-se controls o radars

Un radar de velocitat

Un radar de velocitat / JORDI COTRINA

Pol Langa / Regió7

Manresa

Qui no ha agraït mai el típic avís del navegador en apropar-se a un radar i evitar així que caigués una multa per anar una mica més ràpid del que està permès? Circular per sobre de la velocitat marcada a la via comporta sancions que no solen anar gaire bé per a les butxaques dels conductors. Això ha propiciat la creació de comunitats o aplicacions on usuaris alerten altres conductors de controls o radars mòbils.

Aquesta pràctica es coneix com el «mètode gallec» perquè va ser a Galícia la primera comunitat on es va començar a sancionar el fet de compartir la ubicació concreta dels radars mòbils o dels controls aleatoris a la carretera. No és il·legal segons la llei de trànsit, almenys pel que fa als radars fixos, però sí que ho és si ens fixem en la Llei de seguretat ciutadana.

Així ho apunta la Guàrdia Civil, tot i que sovint la realitat pot ser contradictòria als ulls dels conductors, ja que la mateixa DGT en publica la ubicació de manera oficial, almenys pel que fa als radars fixos. Pel que fa als mòbils, revela els trams on és possible que es localitzin, sense entrar en coordenades exactes.

La norma 36.23 de la Llei de seguretat ciutadana identifica com una infracció greu el fet de compartir imatges i dades personals o professionals de les forces i cossos de seguretat si això pot comprometre la seva seguretat o la dels seus familiars, així com el possible èxit de les operacions en curs. En el cas concret de la comunitat gallega, la justícia va sancionar una empresa i un particular que s’encarregaven de la gestió dels canals de difusió de les ubicacions dels radars mòbils a l’aplicació de missatgeria instantània.

En total, 15.000 persones s’aprofitaven d’una informació considerada il·legal en entendre’s que podia afectar l’efectivitat de l’operatiu, motiu pel qual es va decidir posar-hi fi amb una multa econòmica.

