Saps com es recicla un cotxe elèctric? El repte darrere de l'auge de la mobilitat elèctrica

L'auge dels cotxes elèctrics a Espanya ha comportat un nou desafiament: el seu reciclatge, que canvia força en comparació amb el dels cotxes tèrmics.

Com s'ha de reciclar un vehicle?

Com s'ha de reciclar un vehicle? / freepik

Andrea Gil Modrego

L'auge del vehicle elèctric a Espanya sembla que es va consolidant. El 2024 es van matricular 58.675 turismes 100% elèctrics, i si s'hi inclouen híbrids endollables i altres vehicles electrificats, la xifra arriba a 133.699 unitats, segons dades de Mobilitat Elèctrica, EV Renting i Eranovum. El 2025, el creixement només del cotxe elèctric va ser del 77% en comparació del 2024, més de 100.000 unitats matriculades, i els PHEV van créixer un 111%, sumant entre les dues motoritzacions 225.000 unitats.

Tot i això, aquest avenç planteja nous reptes per al sector del reciclatge i desballestament. Cada any es donen de baixa a Espanya més de 700.000 cotxes i els elèctrics trenquen els esquemes tradicionals de gestió de vehicles al final de la vida útil. Els seus components, especialment les bateries i motors elèctrics, requereixen processos més complexos, especialitzats i costosos que els vehicles de combustió, ha explicat la Xarxa Oficial de Desguassos espanyols, RO-DES.

La legislació actual, com el Reial decret 20/2017, obliga a reciclar almenys el 85% dels components de tots els vehicles a Centres Autoritzats de Tractament (CAT), però no tots estan plenament adaptats per gestionar els desafiaments específics dels elèctrics.

Com es recicla un cotxe elèctric a Espanya

El procés de reciclatge d'un cotxe elèctric és més tècnic que un vehicle tradicional i es realitza generalment en CAT adaptats. Les fases principals són:

  • Descontaminació: s'extreuen tots els líquids i gasos que podrien resultar perillosos per a la salut o el medi ambient, com ara líquid de frens, refrigerant o altres compostos químics. Tot i que els elèctrics no utilitzen oli de motor, aquesta etapa continua sent crítica.
  • Especejament i recuperació de peces: s'extreuen components que poden tenir una segona vida, com portes, fars, cablatge, elements interiors o motors elèctrics. Una part significativa es recondiciona i es comercialitza com a recanvi, reduint la necessitat de fabricar nous components.
  • Fragmentació i separació de materials: les restes del vehicle es fragmenten i premsen. Materials com acer, alumini i coure se separen i s'envien a la indústria metal·lúrgica per a la seva fosa i reutilització, recuperant així recursos d'alt valor i reduint la petjada de carboni.
  • Tractament de bateries: les bateries de liti són el component més delicat. Poden contenir fins a 400 kg de materials crítics com liti, cobalt, níquel o manganès. El seu reciclatge exigeix processos especialitzats per evitar incendis, fuites o emissions tòxiques, i només es recicla al voltant del 5% de les bateries en l'àmbit mundial. A Espanya ja s'estan implantant plantes pilot i tecnologies que permeten recuperar fins al 95% dels materials, a més de donar-los una segona vida en emmagatzematge energètic o usos industrials.
En donar el teu cotxe de baixa es pot reciclar el teu vehicle

En donar el teu cotxe de baixa es pot reciclar el teu vehicle / aopsan

El gran repte

El reciclatge de cotxes elèctrics presenta diversos reptes tècnics i logístics i, com que el lector pot anticipar, un dels elements que més problemes pot donar és la bateria. Les bateries d'alta tensió requereixen protocols específics, traçabilitat completa i maneig segur a l'hora de ser reciclades. Passa el mateix amb els motors elèctrics, especialment els d'imants permanents, que utilitzen terres rares com neodimi i disprosi, difícils de reciclar.

Notícies relacionades

Alhora, la infraestructura és insuficient. Ro-Des avisa que, tot i que hi ha més de 1.000 CAT a Espanya, no tots compten amb la tecnologia per tractar vehicles elèctrics de manera segura i eficient. Com subratlla Esteban Alabajos, director de Ro-Des, "en el futur, donar de baixa un vehicle no hauria de significar el final de la seva utilitat, sinó el començament d'un nou cicle. Aquesta és la veritable essència de l'economia circular aplicada a l'automoció".

