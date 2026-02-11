Cotxes nous cada cop més cars: qui pot seguir aquest ritme?
El preu mitjà ja s’enfila fins als 44.419 € i des del 2019 s’ha encarit un 45,6%, mentre els elèctrics retallen distàncies gràcies a baixades i ajuts
Des del 2019, comprar un cotxe nou s’ha convertit en una cursa de fons per a moltes butxaques. Les últimes dades del baròmetre elaborat per Ganvam i coches.com ho deixen clar: el preu mitjà d’un turisme nou en un concessionari oficial (amb descomptes de marca, però sense comptar ajudes públiques) ja arriba als 44.419 €.
Això suposa un increment acumulat del 45,6% des del 2019. I només en l’últim any, el salt també impressiona: +5,6% en comparació amb el 2024, fins i tot incloent una inflació del 2,6%.
Ha pujat més que la inflació
El més cridaner és que aquesta pujada no només segueix la inflació: la supera de llarg. La diferència és tan marcada que, en el mateix període, el preu dels cotxes ha crescut aproximadament el doble del ritme inflacionari, dibuixant un mercat cada cop menys accessible. Per situar-ho: el 2019 el preu mitjà era de 30.513 €, i el 2024 ja havia arribat a 42.070 €.
El segment “assequible” que ja no ho és
El cop més dur se’l rep, paradoxalment, el segment on tradicionalment es trobaven els cotxes més econòmics: el segment A.
De 14.164 € a 25.260 €: un salt del 78,3%
En només sis anys, el preu mitjà d’un vehicle d’aquest segment ha passat de 14.164 € (2019) a 25.260 € (2025). És una pujada del 78,3%: una xifra gairebé desorbitada per a la gamma que, en teoria, havia de ser la porta d’entrada al cotxe nou.
Per què s’han disparat tant els preus?
L’encariment no respon a un únic motiu, sinó a una suma de factors que pressionen el cost final.
1) L’arribada del petit elèctric (i el seu efecte en els preus)
Una de les raons que expliquen la pujada en el segment A és la introducció del cotxe elèctric urbà, que havia de ser “accessible”, però que sovint arriba amb tarifes elevades. Tot i això, el moviment també ha tingut un efecte inesperat: ha forçat el mercat a reajustar-se i ha obert la porta a més competència.
2) Més tecnologia obligatòria = més cost
Un altre factor clau és la normativa europea que obliga a incorporar sistemes d’ajuda a la conducció. Això fa pujar el cost de producció i impacta especialment en els models més barats, perquè qualsevol increment tecnològic pesa molt més en un cotxe que es venia com a “econòmic”.
3) L’efecte competència: els elèctrics comencen a baixar
Tot i ser habitualment els més cars, els vehicles amb etiqueta Zero comencen a reduir preus en mitjana. Entre 2024 i 2025:
- Híbrids tradicionals: -8,9%
- PHEV (híbrids endollables): -2,2%
- Elèctrics purs: -4,6%
Aquest descens fa que la diferència amb els de combustió es vagi tancant, fins al punt que el debat ja no és només “són massa cars?”, sinó “com de ràpid s’acosta el preu?”.
La bretxa entre elèctric i combustió es va reduint
Malgrat que els conductors de motors tèrmics van pagar de mitjana 23.903 € el desembre del 2025, l’equilibri comença a canviar.
Ajuts i marques xineses: dos acceleradors
Segons el sector, el Pla Moves III ha ajudat a fer més plausible el salt cap als endollables. I, sobretot, la presència creixent de marques xineses està reconfigurant el mercat: a Espanya ja representen un 9,5% de quota, el doble de la mitjana europea, gràcies a una oferta competitiva en preu que ha dinamitzat la demanda particular.
En resum: els cotxes nous continuen encarint-se, i molt, però alhora el mercat comença a moure’s cap a un punt on l’elèctric, entre baixades, ajuts i nova competència, deixa de ser un luxe intocable. La gran pregunta és si aquest reequilibri arribarà a temps… abans que el cotxe nou es converteixi definitivament en un producte només per a uns quants.
- Els Mossos investiguen la mort del propietari de Mango “de forma encapsulada” per evitar filtracions
- Càrregues al ple de Santpedor i un exregidor detingut: l'entrada d'Aliança Catalana al consistori provoca una tensa mobilització de rebuig
- Els botiguers acusen una peixateria de Collblanc d’'okupa
- Ingressa a Brians 1 un funcionari de presons detingut per traficar amb droga a la feina
- Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»
- L'alcalde Marc Aloy comenta el trasllat del sacerdot del Verb Encarnat que hi havia a Valldaura
- L'exregidor detingut a Santpedor queda en llibertat amb càrrecs de desobediència greu
- Roben una caixa forta de 300 quilos a l’hotel de la Vall de Núria però l'abandonen estimbada en un marge d'accés difícil