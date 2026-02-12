Les vendes de cotxes creixen a Espanya un 1,1% al gener empeses pel mercat de lloguer
L'arrencada de l'any arriba amb Toyota com a marca més venuda i el Peugeot 208 com a model preferit per un mercat que va totalitzar 73.103 vehicles de turisme matriculats
Xavier Pérez
El mercat de venda de vehicles al gener es va situar en un 1,1% positiu respecte a l'inici del passat any. Va arrencar el 2026, encara que sense claredat en els detalls del Pla Auto+ i amb desaparició de la deducció del 15% d'IRPF (fins a 3.000 euros per la compra d'un elèctric) per culpa de la caiguda del decret Òmnibus del Govern després del 'no' de PP i Junts, com ja va passar fa un any amb el Moves III. L'absència d'aquests dos aspectes importants es notarà en els pròxims mesos.
Al gener, el mercat de turismes va aconseguir arrencar en positiu, segons dades de la patronal ANFAC, gràcies a l'impuls de les empreses de rent a car (lloguers), que van créixer un 63,5% respecte a l'any anterior. El canal particular, el que sol empènyer i marcar la realitat del mercat, va caure un 6,4% i va totalitzar 35.775 unitats de les 73.103 que es van comercialitzar aquest passat mes de gener. El canal d'empreses va caure el 2,4%.
Cal notar en aquesta xifra de vendes totals el bon moment que travessen les matriculacions de vehicles híbrids a tots els canals (particular, empreses, llogadors i rènting). Al gener un 48,6% de les vendes van apostar per aquesta tecnologia, fet que suposa un increment del 8,7% entre els vehicles privats. Val la pena assenyalar que al gener es van lliurar 3.995 unitats addicionals per l'efecte DANA de València.
Mana Toyota
Si analitzem les marques, Toyota manté el pols com a líder amb 7.106 unitats (encara que cau un 5,5% respecte al mateix mes de l'any anterior), seguida per Seat (5.011 cotxes), Peugeot (4.705 cotxes), Volkswagen (4.204 cotxes) i Mercedes-Benz (3.958) Per models, el rei del mes de gener va ser el Peugeot 208, gràcies a una bona campanya de preus, que va totalitzar 2.055 unitats. Van seguir dos Seat, l'Eivissa (1.904 unitats) i l'Arona (1.715 unitats), tancant el Top5 dos Toyota, el C-HR (1.687 cotxes) i el Corolla (1.675 cotxes). El Dacia Sandero, model més venut a Espanya els darrers 13 anys, va ser sisè amb 1.617 unitats.
Pel que fa a l'electrificació total, el mercat d'elèctrics va suposar el 8,9% de les vendes. Per tecnologies, el Seat Eivissa va ser el que més va vendre en models de gasolina, en híbrids va continuar sent el Toyota Corolla, en dièsel el Volkswagen Tiguan (en un mercat que representa l'1,3% del canal particular), en híbrids endollables el BYD Seal U, a Gas (GLP) el Dacia Sandero, mentre que el Dacia Sandero Tesla Model I.
A l'apartat de vehicles comercials, que va totalitzar 12.185 unitats matriculades (un 4,7% més que l'any passat), va comptar amb un increment del 20,2% al canal de llogadors, mentre que entre els autònoms es va registrar un descens del 0,8%. Pel que fa a vehicles industrials i autobusos, el mercat va créixer un 3% respecte del 2025 amb 3.028 unitats matriculades.
