El GLP s’enlaira a Espanya: l’alternativa amb etiqueta ECO que et pot fer estalviar (i no és elèctrica)
Dacia (grup Renault) ha estat la marca que més ha popularitzat el GLP amb models com el Sandero, impulsant-ne el boom
Què és el GLP i per què ara tothom en parla
El GLP (autogàs) és un sistema bifuel: el cotxe pot funcionar amb gasolina i GLP, i tu tries (normalment canvia automàticament). El 2025 aquesta tecnologia ha fet un salt enorme: 59.783 matriculacions a Espanya (+76,4%) i una quota del 4,36% del mercat total, situant-se com una de les opcions que més creixen (només per darrere dels PHEV).
Un dels grans motors del fenomen és Dacia: el Sandero és el rei del GLP i arriba a concentrar una part molt important de les vendes del segment.
Models GLP actuals a Espanya: pros i contres
A continuació tens una selecció dels models GLP més habituals (de fàbrica o amb oferta clara al mercat), amb els seus punts forts i febles.
Dacia (ECO-G): la compra racional
Dacia Sandero ECO-G
- Beneficis: preu molt competitiu, etiqueta ECO, bona autonomia combinada (gasolina+GLP).
- Perjudicis: interior i acabats bàsics, equipament més just.
Dacia Jogger ECO-G
- Beneficis: opció familiar (fins a 7 places), pràctic per viatjar amb doble dipòsit.
- Perjudicis: prestacions modestes si vas carregar, enfocament més funcional que “prèmium”.
Dacia Duster ECO-G
- Beneficis: SUV molt popular, postura alta i bona autonomia real.
- Perjudicis: motor base, no pensat per qui busca prestacions o “luxes”.
Renault (TCe GLP): més refinat, mateix avantatge d’estalvi
Renault Clio TCe GLP
- Beneficis: molt bon equilibri per ciutat i carretera, etiqueta ECO.
- Perjudicis: espai posterior més just, versions d’accés més “pelades”.
Renault Captur TCe GLP
- Beneficis: SUV urbà, posició de conducció alta, opció GLP molt atractiva al segment B-SUV.
- Perjudicis: sobrepreu respecte a gasolina i prestacions moderades (segons versió).
Alternatives (si vols SUV, potència o un perfil diferent)
DR 3.0 GLP
- Beneficis: relació preu/equipament sovint molt competitiva.
- Perjudicis: marca menys estesa: pot pesar la xarxa de servei.
KGM Korando GLP / KGM Tivoli GLP (ex SsangYong)
- Beneficis: SUV amb oferta GLP i opcions una mica més potents.
- Perjudicis: consum més elevat i postvenda més limitada (segons zona).
Subaru Outback GLP
- Beneficis: perfil “prèmium”, tracció total, bona autonomia combinada.
- Perjudicis: preu alt i estalvi proporcionalment menor.
Fiat 500X GLP
- Beneficis: SUV compacte, opció urbana amb GLP.
- Perjudicis: preu mitjà-alt i espai interior més just per al segment.
Beneficis i estalvi del GLP (el resum que tothom vol)
- Estalvi en combustible: pot arribar a ser fins a un 50% per litre vs. gasolina/dièsel (depèn del preu i de l’ús).
- Etiqueta ECO de la DGT: els vehicles de gas (GLP/GNC) poden tenir distintiu ECO, clau per moure’s per ZBE.
- Menys emissions locals: el GLP pot reduir fins a un 20% el CO₂ i retallar fort les emissions de NOx i partícules respecte a combustibles tradicionals (segons dades del sector).
- Autonomia doble (gasolina+GLP): ideal per viatjar sense “ansietat” de punts de càrrega, i amb conducció molt similar a un gasolina.
- Repostatge senzill: xarxa amb més de 900 punts i omplir el dipòsit és ràpid (com una benzinera).
- Els “però” del GLP: pot haver-hi lleu pèrdua de prestacions, menys maleter en alguns casos i cal planificar si viatges per zones amb menys punts
- Més de la meitat de les carrosses no assisteixen a la rua de carnaval de Berga
- Un despreniment talla la carretera que uneix Fonollosa amb Sant Joan i Manresa
- Declaració de la Renda 2026 a Catalunya: la deducció pel lloguer que et pot fer recuperar fins a 1.000 €
- UGT a Renfe sobre el túnel on plou a dins: 'Qui va determinar que es podia passar de Calaf a Cervera amb tren no tenia coneixements
- L'esborrany del viatge del Papa a Catalunya tindria Montserrat entre els punts de visita
- Un incendi en un traster reconvertit en habitatge deixa cinc morts a Manlleu
- Els lladres perfeccionen noves tècniques per a obrir panys: de l''impresioning' i el 'topolino' als xiclets de menta i els clips
- El projecte executiu per soterrar els FGC a Manresa s’ha de tancar el març com a molt tard