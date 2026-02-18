Multa de 600 euros i pèrdua de 6 punts del carnet per aquesta maniobra en un túnel: Quan està permès avançar?
Atent perquè aquesta infracció pot ser que la facis en més d'una ocasió
Helena Ros
La Guàrdia Civil té com a objectiu millorar la seguretat viària i reduir la sinistralitat a les carreteres d'Espanya. Per això, duu a terme campanyes de vigilància juntament amb la DGT mitjançant les quals busquen conscienciar els conductors. Una de les maniobres més comunes i perilloses que els agents de trànsit ja vigilen són els avançaments als túnels.
La Direcció General de Trànsit (DGT) recorda que avançar en un túnel no sempre està permès i fer-ho incomplint la normativa pot comportar elevades sancions econòmiques.
Es pot avançar en un túnel?
L'article 87 del Reglament General de Circulació deixa clar que "queda prohibit avançar als túnels, passos inferiors i trams de via afectats pel senyal "Túnel" (S-5) en què només es disposi d'un carril per al sentit de circulació del vehicle que pretén avançar".
Només es pot avançar en un túnel quan disposa de més d'un carril en el mateix sentit de la marxa. A més, l'avançament ha de fer-se sense envair l'altre carril i tenint en compte els perills a què s'enfronten els conductors, ja que en circular per aquests passos la visibilitat és reduïda, l'espai és limitat i el marge de reacció és menor.
Des de la DGT insisteixen a conscienciar el conductor "quan circulem per túnels, estem sotmesos a uns perills dels quals no sempre en som conscients" i reduir aquestes maniobres a les carreteres.
Consells de la DGT per conduir als túnels
Els conductors han de tenir en compte aquesta sèrie de recomanacions abans d'introduir-se a un túnel:
- Analitza l'entorn abans d'entrar en un túnel: si abans d'accedir-hi observes un semàfor en vermell a la boca del túnel, el conductor no hi ha d'entrar. Tampoc si la circulació està detinguda per un accident o una avaria, en aquest cas, el conductor haurà d'activar els llums d'emergència per alertar la resta d'usuaris.
- Augmenta la distància de seguretat: el conductor ha de mantenir una distància de seguretat amb l'automòbil de davant d'almenys 100 metres (o un interval de 4 segons), mentre que si es tracta d'un vehicle de més de 3.500 kg la distància ha de ser de 150 metres o 6 segons.
- Compte si frenes: la distància de frenada ha de ser més gran, ja que l'asfalt en aquests passos sol estar en pitjor estat.
- Ús correcte dels llums: quan el conductor entra en un túnel ha d'encendre els llums corresponents (llums d'encreuament) encara que sigui molt curt.
Sancions
Les sancions per avançament indegut en un túnel són elevades, ja que són considerades infraccions greus. Els conductors que facin aquesta maniobra temerària s'enfronta a 600 euros de multa i la pèrdua de 6 punts del carnet de conduir si la maniobra es considera perillosa per a la resta d'usuaris de la via o envaeix el carril contrari.
Quan està permès avançar un altre vehicle
En el cas d'un túnel, avançar només és legal quan el pas disposa de més d'un carril en el mateix sentit i no s'envaeix el carril contrari. Per fer l'avançament correctament, el conductor ha de senyalitzar la maniobra amb prou antelació per avisar la resta de conductors. Abans de fer l'avançament, heu de comprovar que podeu fer-lo amb seguretat, és a dir, que hi hagi distància i visibilitat suficient. A més, ha de respectar la velocitat establerta i als túnels sol ser de 80 km/h.
Aquesta mesura també afecta els motoristes, respectar la normativa és garantir seguretat viària.
- UGT a Renfe sobre el túnel on plou a dins: 'Qui va determinar que es podia passar de Calaf a Cervera amb tren no tenia coneixements
- Els cinc joves de Manlleu van morir per la crema d’un objecte que va causar molt fum i els va asfixiar
- Més de la meitat de les carrosses no assisteixen a la rua de carnaval de Berga
- Un incendi en un traster reconvertit en habitatge deixa cinc morts a Manlleu
- Conflicte entre Xavier Valls i TV3: la cadena obre expedient al periodista per la guerra amb 'Fanzone
- L'última visita d'un Papa a Montserrat, fa 44 anys, va acabar amb tragèdia
- Més d’un terç dels estrangers que compren pisos a Manresa són marroquins
- La Baells, 50 anys després: així va néixer l'embassament que va transformar el Berguedà