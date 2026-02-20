Un Porsche als 92 i 94 anys: la compra inesperada dels Evans que demostra que el luxe no té edat
“No som uns bojos de la velocitat, però ens encanta la sensació de potència i comoditat”
Derek (92) i Audrey Evans (94) no han celebrat les seves noces de platí —70 anys de matrimoni— amb un sopar tranquil ni amb una reunió familiar. Han anat molt més enllà: s’han regalat el seu primer Porsche, i no un qualsevol. Han triat un Porsche Macan elèctric, de 360 CV i amb un preu que supera els 80.000 euros.
Per a ells, aquest gest no és només una compra: és una declaració d’intencions. El Porsche no té edat!!
Els “beneficis Porsche” que els han convençut
Els Evans asseguren que no busquen “córrer”, sinó una experiència de conducció diferent: potència suau, confort i sensació de seguretat. I és aquí on diuen que el Macan els ha sorprès: un cotxe que respon bé, que dona confiança i que, a més, manté aquesta idea de conduir “amb il·lusió”.
També han valorat molt un detall pràctic: el format SUV. Tot i portar una vida activa, reconeixen que és més còmode per pujar i baixar del vehicle, un factor clau quan tries un cotxe per gaudir-lo cada dia, no només per mirar-lo.
Qui són Derek i Audrey Evans
La parella viu a Bournemouth (Regne Unit) i comparteix un tarannà inquiet i aventurer. Derek va ser director de banc, però la seva gran passió sempre va ser una altra: volar amb ala delta. De fet, va arribar a dirigir un equip campió del món i descrivia aquella experiència com la “sensació pura de volar, sense motor i sense soroll”.
Aquesta manera d’entendre la vida —activa, valenta i amb ganes de fer coses— encaixa amb la seva decisió d’ara: celebrar 70 anys junts fent un regal que els feia il·lusió de debò.
Per què ho han decidit ara
Perquè van pensar que era el moment perfecte. Després de tota una vida compartida, han volgut convertir l’aniversari en un record memorable: un Porsche com a símbol de continuar sumant experiències, no de posar el fre.
I la història encara té un punt més: el concessionari els va deixar un Porsche 911 i el seu entorn es va quedar bocabadat. I Derek ja ha deixat anar un nou desig per al futur: algun dia li agradaria tenir també un Porsche Taycan (tot i admetre que li va costar sortir del cotxe).
Al final, el missatge que deixa aquesta parella és clar: la il·lusió no caduca… i un Porsche, tampoc.
