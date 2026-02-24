Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Compte amb el maleter: la multa que et pot caure encara que portis la balisa V-16

Et poden arribar a sancionar amb fins a 280 € si no portes el que marca la normativa (multes independents)

Control de la Guardia Urbana en la Zona Franca de Barcelona

Control de la Guardia Urbana en la Zona Franca de Barcelona / GUB

Abril Benítez

Tot i que la balisa V-16 s’ha convertit en el nou “imprescindible” del cotxe, no és l’únic element que pot acabar en sanció. La Guàrdia Civil de Trànsit i els controls vinculats a la normativa de la DGT estan posant el focus en un altre punt molt habitual: conductors que no porten roda de recanvi o kit antipunxades (amb el líquid segellant i el compressor), tal com exigeix la normativa.

Què està passant amb les sancions

Segons el que expliquen agents de la Guàrdia Civil de Trànsit, aquesta infracció no és nova: “passa des de fa anys”, però ara torna a guanyar visibilitat perquè molts conductors només pensen en la V-16 i s’obliden de la resta d’elements obligatoris del vehicle.

Les multes poden arribar quan hi ha un control o una incidència (per exemple, una punxada) i es comprova que el vehicle no porta cap sistema per poder recuperar la mobilitat.

Qui posa les multes i per què

Les sancions les poden imposar els agents de la Guàrdia Civil (o altres cossos amb competències de trànsit) en aplicació de la Llei de Trànsit i el Reglament General de Circulació. El motiu és clar: la norma obliga a portar un recanvi o un sistema alternatiu que garanteixi que el vehicle pot continuar circulant després d’una punxada.

Què és obligatori portar al cotxe

La normativa estableix que el vehicle ha de portar:

  • Una roda de recanvi (inclosa la típica “roda galeta”) amb les eines per canviar-la, o bé
  • un kit antipunxades com a alternativa (normalment amb líquid segellant i compressor)
Sempre has de portar una roda de recanvi

Sempre has de portar una roda de recanvi / peoplecreations

Molts cotxes nous ja no incorporen roda per estalviar pes o espai, però això no eximeix de portar el kit de reparació.

Quines multes et poden posar (i per què es poden sumar)

  • Si no portes roda de recanvi ni kit antipunxades, et pots enfrontar a una multa de fins a 200 €.
  • I com que la sanció per la balisa V-16 és independent, en el pitjor dels casos (si no portes ni una cosa ni l’altra) et poden sumar dues multes i arribar a 280 €.

