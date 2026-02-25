Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Xina trepitja l’accelerador: arriba un elèctric amb 1.500 km d’autonomia i bateria d’estat sòlid

L’Exeed Liefeng (grup Chery) promet fins a 1.500 km (cicle xinès) i podria rondar els 1.000 km en WLTP, amb bateria Rhino S de 600 Wh/kg i rendiment estable fins a -30 °C

Presentació dels quatre nous models d'Exeed el desembre del 2025

Presentació dels quatre nous models d'Exeed el desembre del 2025 / Exeed

Abril Benítez

La cursa per dominar el cotxe elèctric té un nou capítol… i torna a venir de la Xina. El grup Chery —conegut aquí per marques com Omoda i Jaecoo— ha presentat el nou Exeed Liefeng, un model que vol trencar el gran debat del vehicle elèctric: l'autonomia. La clau és tecnològica i ambiciós: estrena les bateries d’estat sòlid Rhino S, amb promeses que fins fa poc sonaven a ciència-ficció.

Autonomia rècord

L'Exeed Liefeng declara 1.500 quilòmetres d’autonomia, però aquesta xifra correspon a l’homologació xinesa. Un cop traslladada a l’estàndard europeu WLTP, l’estimació baixaria fins a prop dels 1.000 km, una dada que, fins i tot així, seria extraordinària dins del mercat dels cotxes elèctrics.

La gran novetat: bateries d’estat sòlid Rhino S

El punt diferencial és l’estrena de les bateries Rhino S, que segons la informació avançada ofereixen:

  • Densitat energètica de 600 Wh/kg
  • Capacitat de mantenir l’autonomia fins i tot amb temperatures de -30 °C

Això apunta a un canvi de paradigma: més autonomia sense haver de portar una bateria gegantina que penalitzi pes, espai i eficiència, i amb millor comportament en fred, un dels grans enemics del vehicle elèctric.

Plataforma i prestacions: 800 V i possible 0-100 en menys de 3 segons

En l'àmbit tècnic, l’Exeed Liefeng incorpora una arquitectura elèctrica de 800 V, una base que acostuma a associar-se a millor eficiència i càrregues més ràpides (tot i que encara no s’han donat dades de càrrega). També s’estima un motor capaç d’arribar a 30.000 rpm.

Encara no hi ha xifres oficials de potència definitiva, però ja s’han avançat estimacions de prestacions molt agressives: una acceleració de 0 a 100 km/h per sota dels 3 segons.

Nou Exeed Liefeng

Nou Exeed Liefeng / Chery

Quin tipus de cotxe és: un shooting brake amb disseny “tech”

El model s’emmarca en el format shooting brake, amb una silueta esportiva i imponent. I, seguint la línia habitual dels nous models xinesos, s’espera un habitacle altament tecnològic i modern. De fet, Chery ja havia ensenyat el desembre del 2025 el seu nou ES8, també shooting brake, i tot apunta que comparteixen elements de disseny com la signatura lumínica i detalls d’interior.

Quan estarà disponible: proves el 2026 i venda el 2027

Pel que fa al calendari, la marca situa:

  • Primers mesos del 2026: període pilot per recollir dades de conducció real
  • 2027: objectiu de producció comercial a ple rendiment i inici de la venda

En resum: l'Exeed Liefeng no només vol ser un elèctric més, sinó el senyal que la bateria d’estat sòlid comença a sortir del laboratori i a tocar carrer. I si aquestes xifres es confirmen, l’argument de l’autonomia podria deixar de ser el gran fre per a molts conductors.

