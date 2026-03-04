18.987 matriculacions al febrer: la moto viu el seu millor mes des del 2008
A Catalunya les vendes pugen un 37,6%, combinant alt volum de mercat amb un creixement destacat dins la categoria L
La moto i els vehicles lleugers estan disparats. Al febrer, la categoria L firma un mes que confirma una tendència clara: cada cop més gent tria aquest tipus de vehicle per moure’s per ciutat perquè ajuda a reduir la congestió, facilita l’aparcament, i és una opció més econòmica en consum i manteniment. A més, molts usuaris en destaquen l’eficiència en desplaçaments curts i la seva aportació a una mobilitat urbana més àgil.
Xifres clau del febrer: rècord des del 2008
El sector ha registrat 18.987 matriculacions al febrer, un increment del 22,1% respecte del mateix mes de l’any anterior. Segons la sèrie històrica, és el millor febrer des del 2008.
Una part del salt percentual s’explica per l’efecte comparatiu del canvi d’etapa Euro5+ que es va produir l’any passat, fet que distorsiona la comparació amb el febrer del 2025.
Per què pugen les motos: boom de la motocicleta i els segments trail i camp
Dins del mercat, el comportament ha estat desigual, però amb un clar protagonista:
- Ciclomotors: +1,6% (estabilitat amb lleu creixement)
- Scooters: +4,7%, impulsats pels subsegments urbans
- Motocicleta: +45,9%, la gran locomotora del mes
El creixement de la motocicleta ve sobretot per:
- Models de carretera, especialment trail: +112,1%
- Segment de camp: +122,1%
Pel que fa a cilindrades:
- En scooters, fins a 125 cc: +5,9%; >125 cc: +6,5%
- En motocicletes, 125–750 cc: +54,9%; >750 cc: +44,3%; fins a 125 cc: +26,7%
Altres vehicles lleugers: microcotxes i microfurgonetes es disparen
No tot creix igual, però hi ha un altre gran salt:
- Tricicles: -12,7%
- Microcotxes i microfurgonetes: +95,6% (un dels increments més forts del mes)
- Segment utility & powersport: +24,9%
Aquesta pujada reforça el paper dels microvehicles en usos urbans i professionals, especialment quan es busca una alternativa compacta per repartir, moure’s o aparcar fàcil.
On s’han venut més: CCAA amb més creixement
Les comunitats que lideren l’augment percentual al febrer són:
- Castella i Lleó: +58,5%
- Navarra: +50%
- Múrcia: +41,9%
En paral·lel, Catalunya (+37,6%) i Andalusia (+26,4%) combinen un alt volum de vendes amb increments destacats.
En clau provincial, destaca el cas de València, on el mercat retrocedeix un 20,2%, condicionat pels efectes de les ajudes associades a la DANA de l’any passat.
Canals de venda
El sector creix sobretot per la força del comprador particular i l’empenta de l’empresa:
- Canal particular: +22,7% (continua concentrant la major part del volum)
- Canal empresa: +24,7% (guanya pes en renovació de flotes i ús professional)
- Canal RAB: -27,1% (descens)
Vehicles elèctrics: creixen, però més a poc a poc
En el segment elèctric s’han matriculat 755 unitats, un +7,1% interanual. El mercat puja, però ho fa a un ritme inferior al de la resta de la categoria L, amb diferències segons el canal de venda.
En resum, el febrer confirma que la moto continua guanyant terreny com a solució de mobilitat urbana, amb una escalada clara en motocicletes i un salt espectacular en microcotxes i microfurgonetes, mentre l’elèctric avança, però sense seguir el mateix ritme d’expansió.
- Molta gent es queda al carrer en la inauguració del nou local de l’escola i galeria D’Art, de la família Fornells-Uró
- La justícia posa fre a una pràctica habitual a l’hora de multar: anul·la una sanció de 200 euros imposada per Trànsit
- Carla Fernández: 'La situació a l'Iran em suposa un perjudici molt gran, tant personal com laboral
- L'alcalde de Manresa es compromet a estudiar la fórmula per fer una trobada anual de manresans dispersos pel món
- La trucada del mossèn del santuari del Far va activar la recerca del jove de Sallent desaparegut a Susqueda
- Junts aconsegueix el suport del Parlament per preservar els molins paperers de l’Anoia
- Les empreses de la Catalunya central reben amb preocupació i cautela la guerra a Iran
- Atropellen una dona de 98 anys a l'interior de l'aparcament de la Porxada de Manresa