La nova mesura lluminosa que triomfa a les carreteres per millorar la visibilitat i evitar accidents
La nova senyalització fluorescent millora la visibilitat nocturna i ajuda a evitar accidents en trams amb poca llum
La seguretat viària obliga a renovar-se constantment per reduir riscos i adaptar-se a noves necessitats a la carretera. I això no passa només a Espanya, sinó arreu del món. De la mateixa manera que aquí ha entrat en vigor la balisa V-16 com a nou sistema de senyalització en cas d’avaria o accident, altres països també estan provant mesures innovadores per fer la conducció més segura, sobretot de nit.
Una nova eina per veure millor la carretera
Una de les incorporacions més cridaneres és la de les línies fluorescents pintades sobre l’asfalt, una solució que ja s’ha començat a aplicar a Austràlia i Malàisia. Durant el dia, aquestes marques viàries tenen un aspecte completament normal i blanc, però quan arriba la nit brillen gràcies a un revestiment especial que acumula llum solar i després l’emet en la foscor. Això fa que conductors i vianants puguin distingir molt millor el traçat de la via.
Aquest sistema s’ha impulsat especialment per reforçar la visibilitat en carreteres amb poca il·luminació, corbes o interseccions conflictives. A Malàisia, per exemple, es va aplicar en un tram pilot de 245 metres al districte d'Hulu Langat, amb l’objectiu de compensar la manca d’enllumenat públic en zones rurals. A Austràlia, la mateixa tecnologia també s’ha utilitzat com una eina per donar més temps de reacció al conductor i reduir el risc de sortir del carril.
Els resultats de la mesura
Les primeres valoracions han estat positives. Segons les opinions recollides entre conductors, la visibilitat va millorar de manera clara, sobretot durant la nit i en condicions meteorològiques adverses. A més, el material pot mantenir-se visible fins a 10 hores i continuar funcionant fins i tot amb pluja intensa, fet que reforça el seu paper com a sistema de suport per prevenir accidents.
El gran inconvenient: el preu
Malgrat els bons resultats, aquesta nova solució té un obstacle important: el cost. La pintura fluorescent arriba a costar uns 876 euros per metre quadrat, molt per sobre dels aproximadament 47 euros que costa la pintura viària convencional. Aquesta gran diferència econòmica fa que, de moment, sigui difícil d’estendre de manera generalitzada, tot i que la idea ja ha demostrat que funciona.
