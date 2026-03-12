Els 5 cotxes 4x4 més barats d’Espanya que et faran mirar la carretera amb uns altres ulls
Opcions econòmiques per moure’t amb més seguretat en condicions difícils
Si busques un vehicle amb tracció total, aquests són cinc dels models més assequibles que es poden comprar actualment a Espanya. T’expliquem què ofereix cadascun, quin preu tenen i per a quin tipus de conductor estan pensats.
Toyota Yaris Cross Hybrid 130 4x4 Style
El més car de la llista, però també un dels més eficients i equilibrats. Aquest SUV híbrid ofereix 131 CV, canvi automàtic i un consum de 5,1 l/100 km. Té una clara orientació urbana i de carretera, tot i que la seva tracció 4x4 li permet defensar-se bé en situacions de neu ocasional o ferm relliscós.
Preu: 31.300 euros.
Per a qui és? Per a conductors que volen un 4x4 amb etiqueta ECO, còmode per al dia a dia i preparat per a escapades puntuals.
Suzuki S-Cross 1.4T Mild Hybrid 4x4 S2
És una de les opcions més pràctiques del rànquing. Amb 430 litres de maleter, un motor 1.4 turbo de 110 CV i sistema mild hybrid de 48 V, combina espai, funcionalitat i consum contingut.
Preu: 30.529 euros.
Per a qui és? Per a famílies o per a qui necessita un SUV 4x4 ampli, polivalent i apte per viatjar carregat amb més seguretat.
Suzuki Vitara 1.4T Mild Hybrid 4x4 S2
Comparteix base mecànica amb l’S-Cross, però en un format més compacte. Té 110 CV, canvi manual de 6 marxes, tracció total i un consum homologat de 5,4 l/100 km. Manté una filosofia SUV, però amb unes dimensions més contingudes.
Preu: 28.590 euros.
Per a qui és? Per a qui vol un cotxe 4x4 barat i pràctic, però sense les dimensions d’un SUV familiar gran.
Dacia Duster Expression hybrid-G 150 4x4
És el model amb l’enfocament més aventurer de la llista. Amb 217 mm d’altura lliure a terra, bons angles per circular fora d’asfalt i una configuració pensada per afrontar neu, camins i accessos complicats, és el que més s’acosta a un totterreny assequible.
Preu: 27.790 euros.
Per a qui és? Per a conductors que viuen en zones fredes o rurals, o per als qui busquen un 4x4 econòmic amb autèntiques aptituds fora de l’asfalt.
Suzuki Swift 1.2 4x4 Mild Hybrid S2
La gran sorpresa del rànquing. No és un SUV, sinó un utilitari compacte amb tracció 4x4, 83 CV i consum de només 4,9 l/100 km. És modest en prestacions, però molt pràctic en el dia a dia i especialment interessant per moure’s amb més seguretat en carreteres lliscants.
Preu: 22.350 euros.
Per a qui és? Per a qui vol gastar el mínim, tenir un cotxe amb tracció total i no necessita un SUV per guanyar tranquil·litat a l’hivern.
