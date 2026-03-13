Alerta als conductors: et poden caure fins a 500 euros de multa encara que portis la balisa V16

El Reglament General de Circulació estableix quins documents i elements has de portar obligatòriament al vehicle per evitar sancions

Una multa de 500 euros si no compleixes amb la normativa

Una multa de 500 euros si no compleixes amb la normativa / ARXIU

Abril Benítez

Quan ens posem al volant, no n’hi ha prou amb tenir el cotxe a punt: també cal portar tota la documentació en regla, tant la del vehicle com la del conductor. La Guàrdia Civil i la DGT recorden que circular sense els papers obligatoris o sense determinats dispositius pot comportar sancions econòmiques, algunes de molt elevades. Per això, és clau revisar no només l’estat del cotxe, sinó també el permís de conduir, el permís de circulació i la resta de requisits que marca la normativa.

Entre els incompliments més habituals hi ha no portar la balisa V16 obligatòria o fer servir un model no homologat, una infracció castigada amb 80 euros. També et poden multar si no portes el permís de circulació: en aquest cas, la sanció és de 10 euros si simplement no el dus a sobre, de 80 euros si no està actualitzat, i pot arribar fins als 500 euros si el vehicle no en té. A més, els conductors han de portar la targeta ITV i el permís de conduir vigents. Pel que fa a l’impost de circulació, és obligatori per a tots els vehicles matriculats, però no cal portar al cotxe el justificant de pagament.

TEMES

