Indústria
Seat rebrà 15 milions del nou Perte VEC i explora treballar en el desenvolupament de plataformes per a vehicles militars
Indra i la companyia espanyola del grup Volkswagen han parlat recentment, tot i que no comenten el contingut de les converses, de l’opció per produir plataformes electrificades per a vehicles d’ús en defensa.
Markus Haupt, CEO de Seat: «No tenim prevista una reducció de plantilla per aconseguir objectius de rendibilitat»
Xavier Pérez
La indústria de defensa truca a la porta a tot Europa. Després que el Grup Renault anunciés fa uns mesos la seva participació en la fabricació de drons d’ús militar per a l’Exèrcit francès, ara des d’Indra (la principal multinacional espanyola especialitzada en defensa) apunten a una reunió entre la seva cúpula i el CEO de Seat S.A. Markus Haupt, en la qual entre altres temes haurien comentat la possibilitat d’establir una col·laboració per produir plataformes de vehicles militars en un futur. Això de Renault era d’esperar, ja que el seu CEO actual, François Provost, havia treballat com a assessor industrial al ministeri de Defensa francès anteriorment. Tampoc descarta produir vehicles en un futur.
Segons ha apuntat el diari El País (i per tant també ‘Expansión’), el president del qual Joseph Oughourlian és el quart accionista d’Indra, «Seat negocia amb Indra la seva entrada en defensa per fabricar vehicles militars lleugers». En la informació parlen de «fonts coneixedores de les converses», i Seat no ha volgut revelar el contingut d’aquestes, tot i que sí que reconeixen que el CEO de la companyia està mantenint trobades amb alts directius d’empreses espanyoles per analitzar col·laboracions en diferents terrenys industrials.
Des de Seat expliquen que «part d’assumir el càrrec de CEO implica mantenir reunions periòdiques amb les autoritats públiques i amb les empreses més rellevants del sector privat, entre les quals s’inclou Indra. Però això és tot. No comentarem el contingut d’aquestes reunions ni cap possible projecte futur que pugui sorgir», molestos per una filtració que segons s’ha publicat implicaria la producció de 50.000 vehicles lleugers. Òbviament, no serien tancs i podria tractar-se de vehicles de servei i transport no per a zones de combat.
Amb plataforma elèctrica
¿Pot fabricar Seat vehicles militars? Per descomptat, com qualsevol companyia. Tenint la plataforma només cal aportar els proveïdors, perquè la tecnologia feta servir en un vehicle és la mateixa i només varia el que li posis a sobre. En el cas que Seat acabés per acceptar entrar en el joc militar, seria per produir vehicles lleugers. Al principi es podria pensar que estarien basats en les seves plataformes industrials MQB-A0 i MQB (Evo) que estan destinades a la fabricació de cotxes amb motors de combustió. Al tractar-se de plataformes modulars, són fàcils d’ampliar o reduir segons la necessitat, tot i que no serveixen per a vehicles elèctrics.
En aquest punt, i veient la recentadjudicació de 15 milions d’euros en la nova convocatòria del Perte VEC (11.083.463 euros en subvencions i 4.180.323 euros en préstecs), l’ajuda podria servir per ampliar el desenvolupament de la nova plataforma MEB Small (només per a vehicles elèctrics) que Seat produeix per al Grup Volkswagen i que és la base dels vehicles que ja aquest any es fabricaran a Martorell: el Cupra Raval i el Volkswagen ID.Polo. El Volkswagen ID.Cross i l’Skoda Epiq, amb la mateixa plataforma, s’acoblaran a Landaben (Navarra)
Seat acaba de presentar els seus resultats del 2025, amb un escàs milió d’euros de benefici operatiu (davant els 633 de l’any anterior), fruit de les inversions realitzades en l’electrificació de la planta de Martorell, l’impacte dels aranzels al Cupra Tavascan (fet a la Xina), els efectes de la geopolítica i l’escàs marge dels vehicles elèctrics. Malgrat que la primera part, la d’inversió, ja estava prevista i anunciada, no s’havia aprovisionat i per això va impactar el 2025.
- Sílvia Caballol ensenya la casa on viu amb l'exbisbe Xavier Novell després de fer-hi reformes
- Així és el dúplex de 170 metres quadrats on viuen Sílvia Caballol i l'exbisbe Xavier Novell
- Els Mossos d’Esquadra detenen vuit persones per agressions en una mesquita de Manresa durant el Ramadà
- Mor un veí de Monistrol de Montserrat de 63 anys en un accident a la C-55
- Una de les millors caminades populars de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?
- L’estany de l’Estany reneix per uns dies
- El cafè no és per a tothom: els tres casos en els quals pot passar-te factura sense que ho sàpigues
- Ensenyament a Puigcerdà: es jubila la professora i l'institut li fa el passadís