Les multes més habituals al volant: les distraccions que et poden sortir cares
Les sancions per aquestes infraccions poden arribar als 200 euros i, en el cas del mòbil, comportar també la pèrdua de sis punts del carnet
Les distraccions al volant continuen sent una de les infraccions més habituals en la conducció i també una de les més perilloses. Entre les accions més freqüents hi ha fer servir o subjectar el mòbil, manipular el GPS, menjar o beure mentre es condueix, buscar objectes a la guantera o fins i tot discutir dins del vehicle. Totes aquestes conductes poden fer que el conductor aparti la vista de la carretera durant uns segons, un temps suficient per provocar una situació de risc. La Guàrdia Civil recorda que la principal causa de distracció continua sent el telèfon mòbil, ja que només mirar la pantalla un instant ja implica recórrer diversos metres sense controlar bé la via.
La Llei de trànsit, reformada el 2022, va endurir les sancions i deixa clar que no només està prohibit utilitzar el mòbil, sinó també portar-lo a la mà mentre es condueix. Segons l’article 76, aquesta és una infracció greu, igual que fer servir manualment dispositius de telefonia, navegadors o sistemes de comunicació. En aquests casos, la sanció arriba als 200 euros i a la retirada de sis punts del carnet, una de les penalitzacions més altes de la normativa actual. Altres distraccions, com menjar, beure, manipular el GPS o buscar objectes dins del cotxe, també poden comportar multes d’entre 80 i 200 euros, tot i que normalment sense pèrdua de punts. Les autoritats insisteixen que, més enllà de la sanció, el problema és que qualsevol d’aquestes accions pot acabar provocant un accident.
