Malta posa diners sobre la taula per frenar la conducció: fins a 25.000 euros per deixar el volant
Més de 100 joves ja s’han adherit a la proposta del Govern maltès, que paga per renunciar al carnet de conduir durant cinc anys
El gran problema de Malta és el trànsit. Les últimes dades oficials mostren que a finals del 2025 hi havia 457.403 vehicles amb llicència al país i que, només en l’últim trimestre de l’any, el parc mòbil va créixer en 3.265 vehicles, a un ritme net d’uns 35 més al dia. Amb aquesta pressió constant sobre la xarxa viària, el Govern ha optat per una fórmula poc convencional: pagar els joves perquè deixin de conduir.
La decisió s’ha concretat amb el Driving Licence Surrender Scheme, en vigor des del gener del 2026. El programa s’adreça a menors de 30 anys residents a Malta des de fa almenys set anys, amb permís B vigent des de fa com a mínim dotze mesos. A canvi de renunciar al carnet de conduir durant cinc anys, els beneficiaris reben 25.000 euros repartits en cinc pagaments anuals de 5.000 euros. Durant aquest període no poden conduir ni a Malta ni a l’estranger, i si al final volen recuperar el permís han de fer 15 hores de classes en una autoescola autoritzada.
Les primeres xifres indiquen que la idea ha despertat interès: més de 100 joves ja s’hi han apuntat i les sol·licituds ja superaven el 50% dels fons previstos, segons dades explicades pel ministre Chris Bonett en seu parlamentària i recollides per mitjans locals. Però la resposta social és molt més freda. Hi ha sectors que qüestionen l’eficàcia real del pla perquè consideren que retirar un nombre limitat de conductors difícilment farà baixar de debò la congestió, i part de l’opinió pública sosté que abans de pagar perquè la gent deixi el cotxe caldria reforçar molt més el transport públic.
Una idea exportable a Espanya?
Com a cop d’efecte, la mesura és potent i fa pensar. Però traslladar-la a Espanya tal com està dissenyada a Malta seria difícil. Aquí hi ha grans àrees metropolitanes on una prova pilot podria tenir sentit, sobretot si s’acompanya de millor transport públic, aparcaments dissuasius i incentius ben focalitzats; de fet, el transport públic a Espanya va tancar el 2024 amb més de 5.539,4 milions de passatgers, una xifra que mostra que hi ha demanda real d’alternatives al vehicle privat. Ara bé, aplicar una ajuda així a escala estatal toparia amb una realitat molt diversa, amb moltes zones on el cotxe continua sent gairebé imprescindible. Per això, més que copiar Malta, la lliçó per a Espanya potser és una altra: no n’hi ha prou amb posar diners; perquè la gent deixi la conducció diària, primer cal oferir una alternativa que de veritat funcioni.
