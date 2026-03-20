L’asfalt vermell que fa frenar els conductors: la fórmula que vol salvar animals i evitar accidents

La prova, implantada a l’Índia, està donant resultats positius perquè alerta els conductors i redueix el risc d’atropellaments de fauna

L'asfalt vermell de l'Índia / Instagram

Abril Benítez

Un tram d’asfalt vermell en plena autopista s’ha convertit en una de les mesures més cridaneres per obligar els conductors a reduir la velocitat. La iniciativa s’ha implantat a l’Índia, concretament a l’estat de Madhya Pradesh, en un punt de la NH-45 entre Bhopal i Jabalpur que travessa la Reserva de Tigres Veerangana Durgavati. Es tracta d’una zona especialment sensible perquè és un corredor de fauna salvatge on és habitual que hi travessin tigres, lleopards, ossos i gossos salvatges, espècies que durant anys han patit atropellaments freqüents. Per això, l’Autoritat Nacional de Carreteres índia va decidir posar en marxa un sistema capaç d’avisar els conductors de manera immediata quan entren en un punt crític.

En què consisteix la mesura

La solució no és un asfalt nou, sinó una capa termoplàstica vermella d’uns cinc mil·límetres aplicada sobre la calçada. Aquest recobriment crea un contrast visual molt fort amb el paviment habitual i fa que el conductor identifiqui de seguida que entra en una àrea de risc. A més, la superfície provoca una lleugera vibració a les rodes i al volant quan els vehicles hi passen, prou perceptible perquè molts conductors aixequin el peu de l’accelerador. No actua com un ressalt convencional, però sí com un avís físic i visual. El tram vermell fa dos quilòmetres, tot i que la intervenció forma part d’un projecte més ampli de gairebé 12 quilòmetres dins la reserva.

L’objectiu és doble: protegir la fauna i reduir el risc d’accidents de trànsit. En aquest entorn natural, la carretera s’havia convertit en un punt negre per als animals que es desplacen d’un costat a l’altre del bosc. Per això, a banda del paviment vermell, s’hi han instal·lat 25 passos inferiors per a animals en punts estratègics i una tanca metàl·lica als dos costats de l’autopista per evitar que la fauna accedeixi directament a la calçada i conduir-la cap als túnels segurs.

Està funcionant?

Segons les primeres dades, sí. A la zona s’hi han col·locat càmeres de vigilància i de seguiment de la fauna, i les imatges mostren que molts animals ja fan servir els passos subterranis per travessar aquest espai natural. Això està contribuint a reduir de manera notable el risc d’atropellaments i també està ajudant que els conductors moderin la velocitat en un punt especialment delicat. Per ara, doncs, la combinació d’asfalt vermell, túnels i tancat perimetral està oferint resultats positius.

A més del seu impacte visual, el sistema presenta avantatges tècnics. La capa vermella no modifica l’estructura original de la carretera, no perjudica el drenatge de l’aigua i genera menys soroll que les bandes sonores tradicionals. També es pot retirar amb relativa facilitat si en el futur cal reformar la via. Tot plegat fa que aquesta prova hagi despertat interès com a fórmula per reforçar la seguretat viària en zones de pas d’animals, amb una idea molt simple: fer que el conductor freni just allà on uns segons poden marcar la diferència.

