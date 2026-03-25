La DGT prepara un gir als carrils VAO: més restriccions, més control i menys privilegis per als cotxes elèctrics
Trànsit vol ampliar els carrils d’alta ocupació el 2026, reforçar-ne la vigilància i limitar-hi l’accés dels vehicles amb un sol ocupant
La DGT vol fer un pas més en la reorganització del trànsit a Espanya amb l’ampliació dels carrils VAO i un ús molt més estricte d’aquestes vies durant el 2026. Fins ara, aquest tipus de carrils d’alta ocupació tenien una presència força limitada i es concentraven sobretot en accessos de grans ciutats com Madrid o València, però l’objectiu ara és estendre aquest model a més punts de la xarxa viària. La mesura busca reduir embussos als accessos urbans, aprofitar millor les infraestructures existents i incentivar els desplaçaments compartits perquè hi hagi menys cotxes en circulació. Qui ho defensa és Pere Navarro, director de la Direcció General de Trànsit, que sosté que si augmenta l’ocupació dels vehicles també abaixa el volum de trànsit i l’impacte ambiental. En aquest nou escenari, una de les novetats més destacades afecta els cotxes elèctrics amb etiqueta Zero: deixaran de tenir via lliure en aquests carrils si només hi viatja una persona, perquè la DGT vol deixar clar que aquestes vies no premien la tecnologia, sinó l’ús compartit del vehicle.
Nous trams, més ciutats i control automàtic
Aquesta ampliació ja es comença a concretar sobre el terreny. Un dels exemples més recents és el nou carril BUS-VAO habilitat a Sevilla, entre Mairena de l'Aljarafe i la SE-30, una actuació que s’afegeix a altres projectes en marxa a Andalusia. Segons el full de ruta exposat, el desplegament continuarà durant el 2026 amb nous trams a la Comunitat de Madrid, Granada, Sevilla i Màlaga, i també amb futures actuacions a Palma i València. Paral·lelament, la DGT reforçarà la vigilància amb càmeres intel·ligents capaces de detectar quantes persones viatgen dins de cada vehicle. Aquesta tecnologia ja s’ha començat a fer servir en vies com l’A-2 a Madrid i permet automatitzar el control, detectar accessos indeguts i sancionar els conductors que circulin sols o utilitzin el carril sense autorització. Amb aquest sistema, Trànsit vol garantir que els carrils VAO compleixin realment la seva funció: reduir la congestió i afavorir una mobilitat sostenible i més eficient.
