El truc invisible que pot allargar la vida del teu cotxe: el consell viral de Scotty Kilmer
Mantenir el cotxe net i revisar els detalls que solem ignorar ajuda a prevenir avaries, allargar-ne la vida útil i reforçar la seguretat viària
Quan pensem en el manteniment del cotxe, gairebé sempre ens venen al cap el motor, l’oli, la bateria o la ITV. Però el desgast real d’un vehicle no depèn només de les grans revisions: també hi juguen un paper clau petits elements que sovint passen desapercebuts, com el líquid eixugaparabrises, la pressió dels pneumàtics, l’estat dels fars, les escombretes, la roda de recanvi, els frens o les juntes de goma de portes i maleter. Són peces menys vistoses, però ignorar-les pot acabar traduint-se en més avaries, més despesa i menys seguretat a la carretera.
El que molts conductors passen per alt
Aquí és on entra en joc la neteja del cotxe entesa com a manteniment preventiu. No es tracta només de tenir-lo polit per fora, sinó de conservar en bon estat, perquè els components pateixen amb la pluja, el fred, el sol i la brutícia acumulada. Les juntes de goma, per exemple, poden ressecar-se, enganxar-se o perdre elasticitat, i això acaba afectant el tancament de les portes, l’aïllament i fins i tot la durabilitat del vehicle. També els fars bruts o degradats, una pressió incorrecta dels pneumàtics o un nivell baix de líquids poden semblar qüestions menors fins que es converteixen en un problema real.
Què diu exactament l’estudi de FESVial
L’estudi “Mantenimiento de los vehículos” de FESVial es va plantejar amb un objectiu clar: analitzar quin manteniment fan els conductors, com aquest manteniment afecta la seguretat i quin és l’“estat de salut” real dels vehicles. Per fer-ho, l’informe es va dividir en tres parts: un estudi sociològic sobre hàbits de revisió, una auditoria en tallers sobre 21 components de seguretat i entrevistes amb professionals del sector. La conclusió general és contundent: una part important dels conductors no sap bé què ha de revisar ni amb quina freqüència.
L’informe afegeix dades que fan pensar. Gairebé un 30% dels vehicles auditats després d’un sinistre tenien els pneumàtics en mal estat per pressió incorrecta o pel mateix desgast; un 19% presentaven una pressió deficient; un 17% tenien la roda de recanvi en mal estat, i un 12% mostraven problemes en algun element dels frens. FESVial també recorda que el vehicle és factor causant d’entre el 4,5% i el 13% dels accidents de trànsit, i que una supervisió pobra no només escurça la vida del cotxe, sinó que també n’empitjora la fiabilitat quan hi ha una situació de risc.
Qui és Scotty Kilmer i per què s’ha fet viral
En aquest context, un dels noms més populars és el de Scotty Kilmer, un mecànic que al seu canal de YouTube es presenta com a professional amb 57 anys d’ofici. El seu compte supera els 6,6 milions de subscriptors i acumula més de 3.000 milions de visualitzacions, amb vídeos diaris sobre avaries, manteniment i trucs per allargar la vida dels vehicles. Aquesta combinació d’experiència, llenguatge directe i consells fàcils d’aplicar és una de les claus que expliquen per què molts dels seus vídeos s’han fet virals.
Un dels trucs que més ha corregut entre conductors és ben simple: aplicar esprai de silicona a les juntes de goma de les portes i del maleter almenys un cop l’any. Segons Kilmer, això ajuda a evitar que s’enganxin, es ressequin o es degradin amb el fred, la pluja i els canvis de temperatura. El consell no promet miracles, però sí una cosa molt útil: protegir una part del vehicle que gairebé ningú no revisa fins que comença a donar problemes. Aquesta mena de recomanacions triomfen perquè són barates, entenedores i connecten amb una idea molt clara: cuidar els detalls evita reparacions més cares després.
Més enllà del truc: què convé revisar de veritat
El missatge de fons és que el manteniment del cotxe no s’acaba al taller ni al quadre de comandament. També implica revisar els pneumàtics cada mes, vigilar el nivell de líquids, netejar i comprovar l’estat dels fars, controlar les escombretes, observar els frens i no deixar per més endavant allò que sembla menor. Un cotxe net, revisat i ben cuidat no només dura més: també respon millor quan fa falta. I és justament aquí on coincideixen l’informe de FESVial i el discurs de Scotty Kilmer: la diferència entre una petita rutina i una avaria grossa sovint està en els detalls.
