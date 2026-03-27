Consells
Aquesta eina de la DGT et salvarà d’embussos i multes aquesta Setmana Santa
La Direcció General de Trànsit posa a disposició de tots els conductors un instrument que et serà molt útil si viatges aquesta Setmana Santa
Rubén Burillo
Arriba una de les dates assenyales per a tots els espanyols, Setmana Santa. La DGT preveu que se superin els 17 milions de desplaçaments per carretera en aquests dies. Si te’n vas de viatge i vols evitar imprevistos, pots consultar una eina de la Direcció General de Trànsit que et salvarà d’embussos, multes i molts maldecaps.
L’Operació Especial de Trànsit de Setmana Santa començarà aquest divendres a les 15.00 h i estarà activa fins a la mitjanit del dilluns 6 d’abril, festiu en set comunitats autònomes (les Balears, Castella-la Manxa, Catalunya, el País Basc, La Rioja, Navarra i el País Valencià). Aquesta operació Especial es divideix en dues fases: la primera serà des de les 15.00 h del divendres 27 fins a les 00.00 h del diumenge 29 de març. Trànsit preveu que durant aquests dies es produiran uns 4,3 milions de desplaçaments. La segona fase serà del dimecres 1 fins a la mitjanit del dilluns 6 d’abril.
Els consells de la DGT per a un millor viatge
La Direcció General de Trànsit insisteix en la importància de planificar el viatge amb anterioritat per evitar imprevistos. A més, és fonamental informar-se de l’estat de les carreteres i de qualsevol incidència que pugui sorgir en el camí a través dels comptes d’X @ informacionDGT i @ DGTes, els butlletins informatius en ràdio i televisió, o pots trucar al telèfon 011.
També és molt important no utilitzar el telèfon mòbil mentre es condueix; no circular sota els efectes de l’alcohol o les drogues; respectar els límits de velocitat i la resta de les normes de trànsit. Amb paciència i extremant precaucions, podràs tenir un viatge segur.
L’eina de la DGT que et salvarà d’embussos i multes aquesta Setmana Santa
La Direcció General de Trànsit té en aquest enllaç, un mapa interactiu en què pots revisar en temps real l’estat de tota la xarxa de carreteres d’Espanya. També es registren totes les incidències, incloent-hi les condicions meteorològiques adverses que poden dificultar la conducció, retencions per accidents de trànsit o obres, restriccions de circulació, càmeres de control o radars de velocitat.
El primer que visualitzes quan entres a la web, és el mapa d’Espanya amb símbols que t’avisen de retencions, obres... Pots anar passant amb el cursor del ratolí per veure de què tracta cada incidència. També pots buscar una província, població o carretera que t’interessi o per la qual hagis de circular. Per a això, escriu al quadre la província, després la població, carretera i punt quilomètric. A més, per assegurar-se dels nivells de circulació i les carreteres per les quals es poden circular i les que no, hi ha la llegenda representada pels colors negre (no es pot circular), vermell (amb embussos i marxa lenta), groc (amb alguns contratemps, però via lliure) i el verd (sense cap tipus de problemes).
- Donar el pis als fills sense passar per Hisenda: l’avantatge fiscal que poden aprofitar els majors de 65 anys
- Tres dies de gangues en marques: així és el macro outlet que s’instal·larà a menys d'una hora de Manresa
- L'adolescència de Rosalía en aquest poble de la Catalunya central: 'Anava en cotxes tunejats i escoltava Camarón
- Una nova proposta per connectar el Bages i Barcelona en tren
- Arnau París, encisat amb aquest restaurant de Rajadell: 'És un dels temples de l'esmorzar de forquilla a Catalunya
- Reobren les ruïnes iberes més grans i exclusives de Catalunya: només es poden visitar vuit vegades a l’any
- Míriam de Rosa, que va exercir de jutgessa a Manresa, s'incorpora l'1 d'abril com magistrada al Tribunal de Corts d'Andorra
- L'Abadia de Montserrat podria tenir en breu càmeres amb sistema de lectura de matrícules dels Mossos