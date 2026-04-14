Un ultrasò contra l’asfalt: la troballa que pot protegir els eriçons
Un estudi de la Universitat d’Oxford obre la porta a incorporar ultrasons als vehicles per allunyar aquests animals de les carreteres, on pateixen una mortalitat devastadora
Els eriçons fa temps que paguen molt car l’avenç de les carreteres i la transformació del territori. A Europa, les seves poblacions han caigut un 30% en l’última dècada i el 2024 van ser catalogats com a espècie gairebé amenaçada a la llista vermella de la UICN. El cop més dur arriba a l’asfalt: segons un estudi, els cotxes poden arribar a matar fins a un terç dels eriçons de les poblacions locals. Aquesta pressió, sumada a la fragmentació de l’hàbitat, la urbanització, l’obertura de noves vies i l’agricultura, ha situat l’eriçó europeu en una situació delicada, cada vegada més a prop d’escenaris de risc més greus. A Espanya hi viuen dues espècies en estat salvatge, l’eriçó europeu i l’eriçó morú, aquest últim al Llevant i a les Balears.
Les institucions i els investigadors que apareixen en el text posen xifres i arguments a aquest problema. La Universitat d’Oxford ha demostrat per primera vegada que els eriçons poden sentir ultrasons d’alta freqüència. La recerca s’ha publicat a la revista Biology Letters i apunta una possible via per reduir els atropellaments. El professor David Macdonald, un dels autors de l’estudi, sosté que aquests sons podrien ajudar a salvar els eriçons dels accidents de trànsit. La investigadora principal, Sophie Lund Rasmussen, ho resumeix així: «El següent pas serà trobar la col·laboració de la indústria de l’automòbil perquè financi i dissenyi repel·lents acústics per als cotxes». I afegeix que una implantació sistemàtica podria tenir un «impacte significatiu en la reducció de l’amenaça que representa el trànsit rodat per a l’eriçó».
La solució que estudien els científics
La proposta implica incorporar als vehicles dispositius d’ultrasons capaços de ser percebuts pels eriçons, però no pels humans ni, en principi, per les mascotes. Els investigadors consideren viable dissenyar aquests sistemes perquè els animals detectin el perill i s’allunyin de la carretera abans de ser atropellats. La mateixa tecnologia, a més, podria aplicar-se a altres amenaces com els tallagespes robotitzats o les desbrossadores de jardí. Rasmussen subratlla l’abast del descobriment amb una altra frase clau: «Els nostres resultats innovadors han demostrat que els eriçons europeus estan fets per percebre, i perceben, un ampli rang d’ultrasons».
Es farà realitat o encara és només una opció de laboratori?
Ara com ara, aquesta nova metodologia no s’ha implantat. El que hi ha és una troballa científica prometedora i un repte industrial enorme: convèncer el sector de l’automòbil perquè hi inverteixi i la converteixi en una solució real. Per tant, la resposta és que encara no es portarà a terme de manera immediata, però sí que s’ha obert una via seriosa per reduir els atropellaments d’eriçons. Mentrestant, la gran pregunta continua oberta. En paraules de la mateixa Sophie Lund Rasmussen: «La gran incògnita ara és si utilitzen els ultrasons per comunicar-se entre ells o per detectar les seves preses, una cosa que ja hem començat a investigar».
