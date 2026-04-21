Compte amb el para-sol: el gest que molts fan al volant i que et pot costar 200 euros i 2 punts

Conduir amb el sol de cara és un dels problemes més habituals a la carretera, sobretot a primera hora del matí o a última de la tarda, i un mal ús del para-sol del vehicle pot acabar en sanció

Com utilitzes el para-sol? / pvproductions

Abril Benítez

Les carreteres es compliquen quan el sol impacta directament sobre el parabrisa i redueix la visibilitat del conductor. En aquests moments, molts conductors abaixen el para-sol per protegir-se de l’enlluernament, però no sempre el fan servir bé. El problema arriba quan aquest element interfereix en el camp de visió, dificulta veure correctament la via o es converteix en una distracció. En lloc d’ajudar, pot acabar generant un risc per a la seguretat viària.

La normativa és clara. El Reglament General de Circulació estableix que el conductor ha de mantenir en tot moment una visibilitat diàfana de la carretera. Per això, si el para-sol impedeix veure bé o es manipula mentre es condueix, la conducta es pot considerar una infracció greu. La sanció pot arribar als 200 euros i comportar la pèrdua de fins a 2 punts del carnet de conduir.

L’error més comú amb el para-sol no és abaixar-lo per tapar el sol, sinó fer servir el petit mirall que incorpora mentre el vehicle està en marxa. Aquest gest, aparentment inofensiu, desvia l’atenció del conductor i pot provocar una distracció en un moment clau. Fins i tot el copilot pot ser advertit o sancionat si fa un ús inadequat d’aquest mirall i genera una situació de risc.

Quan et poden multar per fer un mal ús del para-sol

  • Si el para-sol redueix de manera significativa la visibilitat del conductor.
  • Si dificulta la visió dels retrovisors.
  • Si es manipula mentre el vehicle està circulant.
  • Si s’utilitza per a finalitats que provoquen distraccions al volant.

Per evitar problemes, el més recomanable és ajustar bé el para-sol perquè bloquegi l’enlluernament sense tapar la visió, i complementar-lo amb ulleres de sol homologades. La clau no és només evitar una multa, sinó conduir amb seguretat en aquelles hores del dia en què el sol converteix qualsevol trajecte en una situació més delicada.

