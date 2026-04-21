Descobreix el món Lamborghini: la personalització et deixarà fascinat
Així funciona el procés des que esculls el cotxe fins que te l'entreguen: màgia
Edgar Vivó
Quantes persones no somien en tenir un Lamborghini? Aquesta marca és espectacular i, per això, tantes i tantes persones desitgen tenir-ne un. L'únic hàndicap és que el preu és molt elevat i no tothom es pot permetre dit vehicle. I si finalment el pots comprar, és hora de descobrir tot el que amaga.
Un dels moments més especials dins de l'experiència Lamborghini és la fase de personalització. La marca convida els clients a entrar al seu univers creatiu mitjançant el programa Ad Personam, un espai que funciona gairebé com un taller d'alta costura.
En aquest entorn, els compradors poden triar colors, materials i acabats amb l'ajuda d'especialistes de la marca. Hi ha més de 400 tonalitats exteriors disponibles i una àmplia varietat d'opcions per a l'interior, des de diferents tipus de cuir fins a detalls de fibra de carboni. El procés esdevé una experiència gairebé artesanal, on cada decisió reflecteix el gust personal del client.
No és casualitat que el 94% dels cotxes entregats per la marca incloguin almenys un element personalitzat, una dada que demostra fins a quin punt la personalització s'ha convertit en una part essencial de l'ADN de la companyia. Quan el disseny queda tancat, el client pot veure el resultat final exactament com serà el cotxe, un moment que sol marcar l'inici del compte enrere emocional.
L'espera forma part del procés
Després de configurar el vehicle i formalitzar la comanda, comença una fase que pot durar al voltant d'un any i mig. Lluny de ser un simple període d'espera, Lamborghini ho ha transformat en una etapa més del viatge.
Els clients tenen accés a Lamborghini Única, una eina pensada per acompanyar-los durant tot el procés i mantenir l'enllaç amb la marca. Des del mòbil poden seguir l'evolució del cotxe i sentir-se part de l'univers Lamborghini fins i tot abans de tenir-lo al garatge.
A més, hi ha la possibilitat de visitar les instal·lacions de producció a Sant’Agata Bolognese, on es fabriquen els vehicles. Allà, els futurs propietaris poden observar de prop com s'acoblen els cotxes i descobrir la feina que hi ha darrere de cada unitat. És una experiència que barreja artesania i tecnologia i que ajuda a entendre per què aquests vehicles tenen aquesta aura tan especial.
El gran dia arriba amb tota una posada en escena
L'entrega d'un Lamborghini és un dels moments més intensos de tot el procés. No es tracta de recollir el cotxe i anar-se'n, sinó de viure una cerimònia dissenyada perquè el record sigui inesborrable.
Quan el lliurament es fa a la fàbrica mateixa, la marca organitza el programa La Prima, un acte que recorda l'estrena d'una obra teatral. El vehicle es presenta en un espai reservat i el client pot compartir el moment amb familiars i amics, mentre representants de la companyia participen en l'esdeveniment i repassen el camí recorregut fins a arribar-hi. És un instant emocionant, i per a molts propietaris, és la culminació d'un somni que feia anys que es gestava.
El més interessant és que tot això no s'acaba quan el client s'emporta el cotxe. La marca ha construït infinitat d'activitats pensades per mantenir viu aquest enllaç a llarg termini. Hi ha programes de conducció dissenyats per millorar el control del cotxe en situacions exigents, així com esdeveniments i trobades organitzades a diferents llocs del món. També hi ha els Lamborghini Clubs, comunitats de propietaris que comparteixen experiències i reforcen el sentiment de pertinença a la marca.
Al final, comprar un Lamborghini es converteix en una cosa més semblant a entrar en un cercle exclusiu que no pas a adquirir un simple producte.
