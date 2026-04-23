La balisa V16 també caduca: el detall que pot acabar en multa si la portes malament
La DGT defensa el nou dispositiu davant la polèmica, recorda que té data límit d’ús i insisteix que vol reduir els atropellaments vinculats als antics triangles
La balisa V16 ha passat en pocs mesos de ser una novetat a convertir-se en una obligació i també en un focus de debat. El canvi dels triangles d’emergència per aquest sistema lluminós no ha estat exempt de dubtes, crítiques i informació confusa, fins al punt que el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defensat públicament els “clars i importants beneficis” del dispositiu davant els “rumors falsos i notícies enganyoses” que, segons va denunciar, han circulat els últims mesos. La idea del Govern és clara: evitar que els conductors hagin de baixar del vehicle a la carretera per col·locar els triangles, una maniobra que continua sent de risc i que, segons les dades oficials, ha costat vides. Marlaska va definir la V16 com un sistema de presenyalització “avançat”, “d’ús senzill” i pensat per minimitzar riscos i reforçar la seguretat viària.
De la polèmica inicial a la data de caducitat
Ara, però, el focus s’ha desplaçat cap a un altre punt clau: la caducitat. La DGT recorda que la balisa V16 no és un dispositiu permanent i que cal comprovar sempre la data impresa tant a l’envàs com al mateix aparell. El motiu és que integra tots els elements necessaris per funcionar, inclosos els de comunicació, sense dependre d’aplicacions mòbils ni d’altres sistemes externs. La normativa estableix una disponibilitat mínima de connectivitat de 12 anys, cost que ja queda inclòs en el preu de compra, de manera que l’usuari no ha d’abonar cap quota addicional. A més, la font d’alimentació pot variar segons el model: n’hi ha amb piles alcalines no recarregables i d’altres amb bateria de liti recarregable per USB. En tots els casos, el dispositiu ha de garantir almenys 30 minuts de funcionament continu després de l’activació i una autonomia mínima de 18 mesos en repòs. Si la bateria s’esgota, en molts models només cal canviar les piles, sovint del tipus AAA. El problema arriba si no es porta la balisa o si no està en condicions òptimes d’ús, ja que no disposar-ne correctament pot comportar multa.
Què diuen les dades de Marlaska i la DGT
Les xifres oficials són el gran argument del Ministeri de l’Interior per justificar el canvi. Segons Marlaska, fins al 15 de febrer s’havien registrat més de 100.000 activacions de V16 al Punt d’Accés Nacional d’Informació de Trànsit, amb una mitjana de 2.300 activacions al dia. El ministre també va recordar que, segons el balanç de sinistralitat viària de 2025, 103 vianants van morir a les carreteres, un 10% del total de víctimes mortals en accidents de trànsit, i va subratllar que una part d’aquests casos es relacionen amb el fet de sortir del cotxe, en alguns casos per col·locar els triangles. La DGT hi afegeix una altra dada contundent: entre el 2018 i el 2024, 159 persones van morir atropellades a la carretera després de baixar del vehicle, és a dir, una mitjana de 24 a l’any. Ara bé, sobre si la balisa V16 ja ha aconseguit reduir de manera acreditada aquests accidents en comparació amb els triangles, encara no ho sabem perquè no tenim una comparativa tancada de sinistralitat posterior al canvi. El que sí que sosté el Govern és que el nou sistema neix precisament per atacar aquest risc i que la seva utilitat es basa, sobretot, a evitar una exposició directa del conductor a la via.
