Citroën recupera un dels seus grans mites: així celebra els 50 anys del mític 2 CV Spot
La marca francesa commemora el mig segle de la primera sèrie limitada de la seva història, un 2 CV Spot que el 1976 va triomfar amb només 1.800 unitats i una imatge fresca, estiuenca i absolutament icònica
Citroën fa temps que ha convertit les edicions especials en una manera de donar personalitat als seus models, com ha tornat a demostrar amb la Collection 2026 dels C3, C3 Aircross i C4. Però molt abans d’aquesta estratègia, la marca francesa ja havia trobat una fórmula comercial que acabaria fent escola. L’origen d’aquesta idea es remunta al 2 CV Spot, el model amb què Citroën va estrenar el 1976 la seva primera sèrie limitada, un llançament que avui continua ocupant un lloc privilegiat en la memòria dels aficionats al motor. El passat 10 d’abril se’n van complir 50 anys, i la firma aprofita l’efemèride per reivindicar un cotxe petit en dimensions, però enorme en impacte dins la seva història.
La història del 2 CV Spot arrenca el 1974, quan el dissenyador Serge Gevin va presentar a Citroën dues propostes estètiques molt diferents. La marca es va quedar amb la més lluminosa i desenfadada: un vehicle de color taronja amb parafangs blancs, capota ratllada i panells de porta inspirats en la lona d’una gandula de platja. El prototip definitiu es va fotografiar el gener de 1976 a Honfleur, a la costa normanda, i poc després se’n va posar en marxa la fabricació a la planta de Levallois. El model gairebé es va dir Transat, però el nom ja estava registrat i finalment es va optar per Spot. El resultat va ser un cotxe amb una identitat molt marcada: carrosseria bicolor en Orange Ténéré i Blanc Meije, tapisseria Orange Vénitien, adhesius específics i detalls heretats del Dyane. Basat en un 2 CV 4, muntava un motor de 435 cm³, podia superar els 100 km/h, homologava un consum de 5,4 litres i es venia per 13.600 francs, l’equivalent actual a uns 12.000 euros tenint en compte la inflació. La resposta del mercat va ser immediata: les 1.800 unitats disponibles es van esgotar en pocs dies. Mig segle després, el seu rastre continua ben viu i aquest 2026 rebrà nous homenatges a la Nationale 2 CV de Villiers-sur-Loir, del 13 al 17 de maig, i a Epoqu’auto Lió, del 6 al 8 de novembre, confirmant que el 2 CV Spot ja no és només una edició especial, sinó una peça clau del patrimoni sentimental de Citroën.
