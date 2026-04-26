El cotxe elèctric ja no només promet estalvi: ara comença a guanyar la partida al de gasolina
El nou Car Cost Index d’Ayvens situa els vehicles elèctrics com l’opció més competitiva en molts mercats europeus quan es calcula tot el que costa tenir i utilitzar un cotxe, no només la quota mensual
Els cotxes convencionals continuen dominant bona part del parc mòbil europeu, però el seu avantatge econòmic comença a esquerdar-se. La gasolina, el dièsel, el manteniment, els impostos i la pressió reguladora pesen cada vegada més en el cost final d’un vehicle. Al mateix temps, els cotxes elèctrics han deixat de ser només una alternativa cara o reservada a conductors molt conscienciats: en molts casos ja surten més a compte, sobretot per a empreses i flotes que calculen el cost real d’un vehicle al llarg de tota la seva vida útil.
Això és el que reflecteix la segona edició del Car Cost Index d’Ayvens, la companyia especialitzada en mobilitat i sostenibilitat. L’estudi analitza el cost total de propietat i ús d’un vehicle —el conegut TCO— en 30 països europeus, amb dades obtingudes durant el quart trimestre del 2025 i amb models que van des dels utilitaris fins als segments prèmium per a empreses. El càlcul no es limita al preu del rènting: també inclou depreciació, interessos, reparacions, manteniment, pneumàtics, energia o combustible, impostos —sense IVA— i assegurança a tot risc.
Per què els elèctrics comencen a sortir més barats?
La conclusió principal és clara: a bona part de l’Europa occidental i del nord, el rènting d’un vehicle elèctric de bateria ja és més econòmic que el d’un model equivalent de gasolina o dièsel. Aquesta tendència també comença a consolidar-se al sud d’Europa, on els BEV guanyen competitivitat davant dels vehicles de combustió interna. Segons l’estudi, en el 66% dels països analitzats —20 de 30— un model elèctric de gamma alta com el BMW i4 resulta més barat d’utilitzar que el seu equivalent més proper de gasolina.
El canvi té una lectura econòmica directa. Per a les empreses, el debat ja no és només si un vehicle elèctric és més sostenible, sinó si redueix la factura total de mobilitat. Si els costos d’energia, manteniment i impostos compensen una quota inicialment més elevada, l’elèctric pot convertir-se en una decisió financera abans que ambiental. Aquest moviment també repercuteix en sectors com el rènting, les assegurances, la infraestructura de recàrrega, la indústria de bateries i el mercat energètic, perquè desplaça part de la despesa del petroli cap a l’electricitat.
En el mapa europeu, l’estudi d’Ayvens també mostra diferències importants entre països. Suïssa apareix com un dels mercats més cars per contractar un rènting de vehicle, mentre que Portugal, Bèlgica i Romania se situen entre els més assequibles, amb costos inferiors als 795 euros mensuals. Aquestes diferències evidencien que la transició cap al cotxe elèctric no avança al mateix ritme a tot Europa: depèn dels impostos, els incentius, el preu de l’energia, la maduresa del mercat i la xarxa de recàrrega.
Estalvi econòmic i impacte ambiental, però amb matisos
El benefici ambiental existeix, però no és automàtic ni absolut. Els vehicles elèctrics acostumen a generar més emissions en la fase de fabricació, sobretot per la bateria. Ara bé, a Europa, les anàlisis de cicle de vida indiquen que, al llarg del seu ús, un cotxe elèctric sol emetre menys gasos d’efecte hivernacle, menys contaminants atmosfèrics i menys soroll que un vehicle de gasolina o dièsel equivalent.
A escala global, la transició també té conseqüències econòmiques. L’Agència Internacional de l’Energia assenyala que el desplegament del vehicle elèctric està modificant la demanda de bateries, la necessitat de punts de recàrrega i les estratègies industrials dels fabricants. Això pot generar nous negocis i inversions, però també dependències de minerals crítics, tensions en la cadena de subministrament i desigualtats entre països que avancen més ràpidament i altres que encara no tenen una infraestructura suficient.
La directora general d’Ayvens Espanya, Clara Santos, resumeix el missatge de l’informe amb una advertència per a les empreses: mirar només la quota mensual del rènting pot portar a conclusions equivocades. Quan s’hi afegeixen l’energia, el manteniment, els impostos i la resta de costos, un cotxe elèctric que d’entrada sembla més car pot acabar sent l’opció més econòmica durant tot el seu cicle d’ús.
Per això, la batalla entre cotxes de combustió i cotxes elèctrics ja no es juga només en el terreny de la sostenibilitat. També es juga en el compte de resultats. I, segons el Car Cost Index d’Ayvens, l’elèctric comença a tenir un argument molt difícil d’ignorar: contaminar menys pot sortir més barat.
