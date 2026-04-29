Els 11 perfils d’automoció amb més sortida laboral aquest 2026: sous de fins a 51.000 euros
Si busques feina i t’has format en el sector de l’automoció, la nova guia salarial d’Adecco assenyala quines vacants poden ser més atractives aquest any, des de l’enginyeria fins al taller
Si estàs buscant feina i tens formació o experiència en el sector de l’automoció, aquest pot ser un bon moment per moure fitxa. La indústria de l’automòbil afronta un any marcat per la transició tecnològica, l’auge del cotxe elèctric, la necessitat de reforçar la producció i la demanda de professionals capaços d’adaptar-se a una cadena de valor cada vegada més especialitzada.
Així ho recull l’última guia salarial d’Adecco per al 2026. Adecco és una companyia especialitzada en recursos humans, selecció de personal, treball temporal, formació i assessorament laboral per a empreses i treballadors. En el seu informe sobre automoció, identifica els perfils que les empreses necessitaran amb més urgència i que, en alguns casos, poden superar els 45.000 euros bruts anuals i arribar fins als 51.000 euros segons l’experiència i la comunitat autònoma.
Les vacants més demandades en automoció segons Adecco
- Enginyer d’automatització. És un dels perfils més buscats i també dels més ben pagats. La seva feina és clau per modernitzar plantes de producció, optimitzar processos, robotitzar línies i millorar l’eficiència industrial. Segons Adecco, els salaris es mouen entre els 25.000 i els 51.000 euros bruts anuals, en funció de l’experiència. Al País Basc es troben algunes de les retribucions més altes.
- Enginyer de desenvolupament de software. La digitalització del vehicle i la incorporació de sistemes electrònics han convertit aquest perfil en imprescindible. Treballa en aplicacions, sistemes embarcats, connectivitat, control de dades i solucions tecnològiques vinculades al vehicle. La forquilla salarial va dels 24.000 als 51.000 euros, segons experiència i comunitat autònoma.
- Cap de vendes. La part comercial també guanya pes en un mercat en transformació. El cap de vendes ha de gestionar equips, objectius, xarxes comercials i estratègies per vendre vehicles, serveis o components en un context marcat pel canvi cap al vehicle elèctric. Pot arribar als 45.900 euros bruts anuals a la Comunitat de Madrid, Galícia, Comunitat Valenciana, Astúries, Andalusia o la Regió de Múrcia.
- Mecatrònic. És un perfil cada vegada més valuós perquè combina coneixements de mecànica, electrònica i automatització. En un sector on els vehicles són cada cop més tecnològics, aquests professionals són essencials tant en fabricació com en manteniment. Els sous poden començar al voltant dels 22.000 euros i arribar fins als 45.900 euros en comunitats com el País Basc.
- Cap de taller. Coordina equips, organitza reparacions, controla terminis, supervisa diagnòstics i garanteix el bon funcionament del servei. És una figura clau en concessionaris, tallers i empreses de manteniment. Els salaris parteixen dels 23.000 o 24.000 euros anuals i poden arribar als 45.900 euros bruts l’any.
- Conductor amb llicència C. El transport vinculat a l’automoció també manté demanda. Aquest perfil és necessari per al moviment de mercaderies, vehicles, peces o components. En posicions amb menys experiència, pot cobrar uns 20.000 euros anuals en territoris com Castella i Lleó, Galícia o Astúries. Amb més de deu anys d’experiència, pot arribar als 43.800 euros, especialment a Catalunya.
- Mecànic. Continua sent un dels oficis centrals del sector. La seva feina va molt més enllà de la reparació tradicional: diagnòstic electrònic, manteniment preventiu, avaries complexes i adaptació als nous motors i sistemes híbrids o elèctrics. Segons Adecco, els perfils més júnior parteixen dels 20.000 euros bruts anuals i poden superar els 42.800 euros, com passa de mitjana a Andalusia.
- Especialista en mecanització. És un perfil industrial molt vinculat a la fabricació de peces i components. Treballa amb maquinària, processos de precisió, control de qualitat i producció tècnica. La banda salarial va dels 20.000 euros bruts anuals per als perfils més júnior a Galícia o Astúries fins als 41.800 euros en comunitats com Andalusia o el País Basc.
- Assessor comercial. És la persona que acompanya el client en el procés de compra, explica models, opcions de finançament, serveis i característiques tècniques. Amb el canvi cap al cotxe elèctric, aquest perfil necessita cada vegada més coneixements de producte. Els salaris parteixen dels 22.000 euros bruts anuals a Navarra o el País Basc i poden arribar als 41.800 euros per als professionals amb més experiència a Andalusia i la Regió de Múrcia.
- Operari de producció. És una peça bàsica dins les plantes industrials. Participa en línies de muntatge, processos de fabricació, control de peces i suport a la producció. El salari mitjà en posicions amb menys experiència ronda els 19.000 euros anuals, però pot arribar als 33.000 euros quan se superen els deu anys d’experiència, especialment a Navarra i el País Basc. A Catalunya, Galícia, Astúries o Aragó, la mitjana pot arribar als 30.000 euros.
- Operari recanvista. Gestiona peces, estocs, comandes i subministraments per a tallers, concessionaris o empreses de reparació. És un perfil important per garantir que el servei no s’aturi per falta de material. El salari comença al voltant dels 18.000 euros bruts anuals, però amb experiència pot arribar als 30.000 euros en moltes comunitats. Les millors retribucions es troben al País Basc, Castella i Lleó i Andalusia, amb una mitjana de 32.600 euros.
La conclusió de l’informe és clara: la indústria de l’automoció necessita perfils tècnics, digitals, comercials i de taller. Els professionals formats en electrificació, automatització, mecànica, software o producció industrial tenen ara una finestra d’oportunitat important. I, segons Adecco, les vacants més suculentes no són només per a enginyers: també hi ha sortida per a mecànics, operaris, comercials i conductors especialitzats.
