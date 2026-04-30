La IA també arriba a la carretera: l’AP-7 provarà un límit de velocitat que canviarà sol segons el trànsit
Un tram de 150 quilòmetres entre el Vendrell i Maçanet de la Selva estrenarà el primer sistema d’aquest tipus a Espanya
La intel·ligència artificial ja no només escriu textos, genera imatges o ajuda a automatitzar feines d’oficina. Ara també comença a entrar en espais fins fa poc impensables, com les carreteres. La nova frontera és la mobilitat: sistemes capaços d’analitzar el trànsit en temps real, anticipar problemes i adaptar la circulació abans que es formin embussos o augmenti el risc d’accident.
Aquest serà el cas de l’AP-7, que estrenarà el primer sistema de límit de velocitat dinàmic amb intel·ligència artificial a Espanya. La prova es farà en un tram de 150 quilòmetres entre el Vendrell, a Tarragona, i Maçanet de la Selva, a la comarca de la Selva. Es tracta d’un dels corredors viaris més importants del país i també d’una de les autopistes amb més pressió circulatòria, especialment des que es van eliminar els peatges.
Així funcionarà el nou sistema de velocitat dinàmica
La novetat és que el límit de velocitat deixarà de ser una xifra fixa en determinades situacions. El sistema combinarà IA, sensors, càmeres i tecnologia de visió per recollir dades en temps real sobre l’estat de la via. Amb aquesta informació, podrà analitzar si hi ha congestió, retencions, accidents, pluja, boira, vent o qualsevol altra circumstància que afecti la seguretat.
A partir d’aquí, el límit es modificarà automàticament i apareixerà als panells lluminosos de la carretera. Si les condicions són adverses, la velocitat podrà baixar a 100 km/h, 80 km/h o fins i tot 60 km/h. Aquests límits no seran orientatius: quan apareguin als panells, seran obligatoris per als conductors.
L’objectiu és millorar la seguretat viària, reduir les frenades brusques, evitar l’efecte acordió i fer que el trànsit sigui més fluid. En lloc d’actuar només quan ja hi ha un problema, el sistema vol anticipar-se i adaptar la conducció a la realitat de cada moment.
L’elecció de l’AP-7 no és casual. És una via clau de l’eix mediterrani, amb molt trànsit de vehicles particulars, camions i desplaçaments de llarg recorregut. A més, alguns trams han estat assenyalats per la seva sinistralitat i per les complicacions que es generen en dies de molta mobilitat. Per això, aquesta autopista es converteix en un banc de proves ideal per comprovar si la intel·ligència artificial a les carreteres pot ajudar a reduir accidents i a fer més segura una de les vies més transitades del país.
- Demanen 2 anys i 3 mesos de presó per a la propietària d’una pastisseria de la carretera de Vic de Sant Fruitós que estafava diners a un client que no s’hi veia bé
- El temps exacte per canviar els fregalls i les baietes: l’error que gairebé tothom fa a la cuina
- «M’agradaria dir la notícia que s’han trobat les restes de la Cristina Bergua i de la Marta del Castillo»
- Saps quin és un dels animals salvatges més rescatats a la Catalunya central?
- Judit Benítez, jove de 25 anys i mare de dues filles: 'Abans de ser mare, he estat dona; hem de mirar de cuidar-nos una mica
- Quins supermercats estan oberts l’1 de maig, Dia del Treballador, a Catalunya? Horari de Lidl, Mercadona i la resta de botigues
- Greus falles de seguretat i coordinació van provocar l'accident de dos ultralleugers amb 4 víctimes mortals a Moià d'avui fa 3 anys
- Un solsoní de 80 anys, a la metge reconeguda pels Mossos que li va salvar la vida al carrer: 'Gràcies a la Queralt, vaig tornar a néixer