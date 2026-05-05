El cotxe elèctric obliga a fer números d’una altra manera
El Car Cost Index 2026 d’Ayvens assenyala que el rènting guanya pes en la nova manera de comprar i utilitzar vehicles
El cotxe elèctric està canviant més coses que la manera de moure’s. Segons el Car Cost Index 2026 d’Ayvens, també està transformant la forma com molts conductors decideixen quin vehicle els convé. La pregunta ja no és només quin preu té el cotxe al concessionari, si no quant costarà mantenir-lo, carregar-lo, assegurar-lo i utilitzar-lo al llarg dels anys.
Aquest nou criteri s’anomena Cost Total de Propietat, conegut també com a TCO. Inclou totes les despeses associades al vehicle: energia o combustible, manteniment, impostos, assegurança i depreciació. Quan es fa aquest càlcul complet, els cotxes elèctrics comencen a tenir avantatge en diversos mercats europeus, especialment quan no es compren directament, sinó a través de fórmules com el rènting o el lísing.
L’informe d’Ayvens destaca que al centre i al nord d’Europa aquest canvi de mentalitat ja està força consolidat. En països com Alemanya, els Països Baixos o els estats nòrdics, el vehicle es veu cada vegada més com un servei que es pot renovar periòdicament, i no tant com una propietat per conservar durant molts anys. En aquest context, el rènting de cotxes elèctrics encaixa bé perquè permet controlar millor els costos i facilita el relleu tecnològic.
A Espanya, en canvi, el procés avança a un altre ritme. El preu inicial del cotxe elèctric, els dubtes sobre l’evolució de la tecnologia i la importància cultural de tenir el vehicle en propietat continuen pesant molt en la decisió de compra. Per això, el mercat espanyol manté un model més mixt: encara es compren molts cotxes, però el rènting guanya terreny com una alternativa per reduir riscos.
Un dels punts clau és la por a la depreciació, especialment de la bateria. Contractar un vehicle en rènting permet evitar part d’aquesta incertesa, perquè l’usuari no assumeix de la mateixa manera la pèrdua de valor del cotxe amb el pas del temps. Això pot convertir aquesta fórmula en una porta d’entrada més còmoda al vehicle elèctric, sobretot per a conductors i empreses que encara no volen comprometre’s amb una compra definitiva.
El Car Cost Index 2026 apunta, en definitiva, que el debat sobre el cotxe elèctric ja no es pot limitar al preu de venda. La decisió passa cada vegada més pel cost real d’ús. I aquí és on el TCO, el rènting i la comparació amb els motors de combustió poden acabar inclinant la balança a favor dels elèctrics.
