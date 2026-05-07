Pantalles, música i llums: el nou soroll que posa en risc la conducció
Descobreix el país que ha volgut castigar aquest ús inadequat: ús de pantalles, vídeos en marxa i equips de so massa sorollosos
Els cotxes actuals ja no són només un volant, uns pedals i una carretera al davant. Molts vehicles s’han convertit en espais plens de pantalles, menús tàctils, avisos lluminosos, sons d’alerta, sistemes multimèdia, llums ambientals de colors i equips de música cada vegada més potents. Tot plegat pot fer més còmoda la conducció, però també pot convertir-se en un risc si acaba robant l’atenció del conductor. Les distraccions al volant són un dels grans perills de la seguretat viària: mirar una pantalla, canviar una cançó, manipular un navegador, apujar massa el volum o conduir envoltat d’estímuls visuals i auditius pot reduir la capacitat de reacció en qüestió de segons.
Turquia endureix les normes contra les distraccions
Davant aquest escenari, el Govern de Turquia ha decidit reforçar la normativa de trànsit. Des del març, les autoritats poden sancionar directament els conductors que facin un ús inadequat de dispositius que puguin distreure’ls mentre circulen. La nova llei posa el focus sobretot en les pantalles de dins del vehicle, especialment si estan situades dins del camp de visió del conductor o si poden desviar-ne l’atenció.
La norma és encara més dura amb els dispositius que permeten reproduir vídeos durant la marxa. En aquests casos, la sanció pot arribar als 470 euros i pot comportar també la retirada del vehicle durant 30 dies. L’objectiu és clar: evitar que el conductor tingui davant estímuls que no tenen res a veure amb la carretera i que poden provocar maniobres tardanes, frenades brusques o pèrdua de control.
Música alta, sorolls i estímuls dins del cotxe
La llei turca també actua contra un altre element habitual: la música alta i els equips de so que generen molèsties. Les autoritats no prohibeixen escoltar música al cotxe, però sí que volen frenar els sistemes que provoquen un soroll excessiu o que poden interferir en la conducció i en l’entorn. Els conductors poden instal·lar equips no originals sempre que estiguin ben muntats i no superin nivells considerats excessius.
En cas contrari, s’exposen a multes de fins a 350 euros i a la possible immobilització del vehicle durant 30 dies. El problema no és només la molèstia sonora: conduir amb un volum massa alt pot impedir sentir clàxons, sirenes, avisos d’altres vehicles o sons de la mateixa carretera. També pot afavorir una conducció més agressiva o menys atenta, sobretot si se suma a altres estímuls com colors estridents, pantalles brillants o avisos constants del sistema multimèdia.
Amb aquesta normativa, Turquia vol avançar-se a un problema cada vegada més present en els vehicles moderns: l’excés d’estímuls dins de l’habitacle. El primer resultat és un canvi de criteri en el control policial: allò que fins ara podia passar més desapercebut —una pantalla mal situada, un vídeo en marxa o un equip de so massa potent— ja pot acabar en sanció i immobilització del cotxe. La mesura busca reduir riscos, millorar la convivència a la via i recordar que, dins d’un vehicle, qualsevol distracció pot tenir conseqüències molt més greus que una simple multa.
- Una manresana guanya el pot de l''Atrapa'm si pots' i s'endú 177.000 euros: 'Necessitava recuperar l'esperança
- La manresana que ha guanyat el pot de l''Atrapa'm si pots': 'El programa m'ha ajudat a recuperar la confiança
- Dario Borhani, enginyer aeroespacial: 'Amb els avions passa com amb els taurons: les pel·lícules se centren en la tragèdia, però realment quants accidents hi ha?
- La droga més popular a Europa s'estén per la Catalunya central sense entrebancs
- Una joia medieval amagada entre muntanyes a tocar de Manresa
- L’advocada de Rosa Peral renuncia a la seva defensa en tots els processos judicials que té oberts
- Judit Vinyes, portaveu de BeGI: «M'ha sorprès la quantitat de persones que m'han dit que votarien a Aliança»
- Pons Joiers de Manresa posa al dia un negoci tradicional en la seva tercera generació