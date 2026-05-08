Compte amb el maleter: la DGT pot multar-te si no portes aquest element obligatori
Una obligació sovint oblidada pot convertir una simple revisió de trànsit en una multa inesperada
Circular per la via pública no és només arrencar el cotxe i conduir. Per evitar multes de la DGT i, sobretot, reduir el risc de patir un accident de trànsit, el vehicle ha d’estar en condicions: pneumàtics amb pressió i dibuix correctes, frens en bon estat, llums operatius, ITV al dia, assegurança obligatòria, càrrega ben subjectada i elements de seguretat preparats per actuar en cas d’avaria o emergència. La DGT recorda que les infraccions poden estar relacionades també amb la “condició tècnica del vehicle”, com circular amb la ITV caducada o amb modificacions no homologades.
Una roda punxada no és només una molèstia: pot convertir-se en una situació perillosa si obliga el conductor a aturar-se al voral o en una zona amb trànsit. Per això, en cas d’incidència, cal apartar el vehicle tant com sigui possible, encendre els llums d’emergència, senyalitzar la presència del cotxe amb el dispositiu V-16, posar-se l’armilla reflectant si s’ha de baixar del vehicle i avisar l’assistència en carretera si no es pot continuar amb seguretat. L’objectiu és evitar una doble amenaça: la sanció i l’exposició a un atropellament o a una col·lisió secundària.
Què diu la DGT sobre la roda de recanvi i el kit antipunxades
El punt que molts conductors passen per alt és al maleter. Segons el Reglament General de Vehicles, els turismes, els vehicles mixtos i els automòbils de mercaderies de fins a 3.500 quilos han de portar una roda de recanvi completa o temporal, amb les eines necessàries per canviar-la, o bé un sistema alternatiu que garanteixi la mobilitat del vehicle, com un kit antipunxades. La norma també indica que, si s’utilitza una alternativa, s’han de respectar les limitacions pròpies d’aquell sistema.
Això vol dir que no és obligatori portar sempre una roda convencional, però sí algun sistema que permeti resoldre una punxada. La “galeta”, el kit reparador o altres solucions homologades poden complir aquesta funció. El que no val és buidar el maleter per guanyar espai i circular sense cap recurs. Segons la informació recollida en la notícia original, fer-ho pot comportar una multa de 80 euros com a infracció lleu, encara que el conductor no tingui cap intenció de canviar la roda pel seu compte.
La diferència és important: una cosa és portar un kit antipunxades i trucar igualment a l’assistència, i una altra molt diferent és circular sense roda, sense kit i sense cap sistema alternatiu. En el primer cas, el vehicle conserva l’equipament mínim exigit. En el segon, el conductor incompleix l’obligació prevista pel Reglament General de Vehicles i s’arrisca a quedar immobilitzat al voral per una avaria que, amb el material adequat, podria tenir una solució provisional.
El missatge de fons és clar: encara que no hagis canviat mai una roda i encara que sempre truquis a la grua, el cotxe ha de portar l’equipament obligatori. La roda de recanvi o el kit antipunxades no són un extra prescindible: són una assegurança mínima per continuar la marxa, evitar una situació de risc i esquivar una sanció que molts conductors només descobreixen quan ja és massa tard.
