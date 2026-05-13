El truc per gastar menys gasolina en plena pujada del dièsel i la benzina
La benzina i, sobretot, el dièsel s’han encarit aquest 2026, però una conducció més eficient pot reduir la despesa en cada trajecte
Estalviar gasolina ja no depèn només de buscar la benzinera més barata. També depèn de com es condueix. En un any marcat per l’encariment dels carburants, cada accelerada brusca, cada frenada innecessària i cada excés de velocitat acaben tenint un efecte directe en el consum.
Aquest 2026, el preu de la benzina 95 a Espanya ha passat d’1,438 euros per litre la primera setmana de gener a 1,528 euros la setmana del 4 de maig. És una pujada d’uns 9 cèntims per litre. El salt ha estat molt més fort en el dièsel, que ha passat d’1,385 euros per litre a principis de gener a 1,735 euros a començaments de maig, uns 35 cèntims més per litre. Les dades procedeixen de les sèries setmanals de preus dels productes petrolífers, recollides a partir del Butlletí Petrolier de la Comissió Europea.
El dièsel ha pujat molt més que la benzina
La diferència és clara. La benzina s’ha encarit al voltant d’un 6% entre gener i maig, mentre que el dièsel ho ha fet prop d’un 25%. La primavera ha estat especialment dura: la gasolina va arribar a 1,733 euros per litre la setmana del 23 de març i el gasoil va tocar 1,885 euros per litre la setmana del 13 d’abril. Després hi ha hagut una baixada parcial, però els preus continuen per sobre dels de començament d’any.
El motiu no és únic. En el preu final del combustible pesen sobretot tres factors: el cost del petroli o del producte refinat, els impostos i el marge de distribució. En moments de tensió internacional i preus elevats, el cost del producte guanya pes en la factura final que paga el conductor.
Per què el gasoil pateix més
El dièsel és especialment sensible quan hi ha turbulències al mercat. A Espanya encara pesa molt en el parc automobilístic i és majoritari en vehicles comercials, industrials i de transport. A més, el país arrossega un dèficit estructural de gasoil i depèn de les importacions, fet que fa que les crisis internacionals afectin més aquest carburant que la gasolina.
El petroli també ha viscut setmanes de molta volatilitat. El barril de Brent, referència a Europa, cotitzava el 8 de maig a 103,48 dòlars. La mitjana de maig havia baixat respecte de l’abril, però encara acumulava un augment notable en l’últim any.
Com pinta el futur pròxim
El futur immediat no apunta a una treva clara. L’Agència Internacional de l’Energia ha advertit que els preus elevats del petroli i una economia mundial més fràgil ja estan refredant la demanda, però també recorda que els mercats continuen exposats a interrupcions de subministrament i a episodis de volatilitat.
Això vol dir que els conductors poden trobar petites baixades setmanals, però també nous repunts si el petroli torna a encarir-se o si hi ha tensions en el subministrament. En aquest context, la manera de conduir passa a ser una eina directa d’estalvi de combustible.
Els consells dels experts per gastar menys combustible
L’Institut per a la Diversificació i l’Estalvi de l’Energia defensa que la conducció eficient pot comportar un estalvi mitjà de carburant del 15%. La DGT també recorda que una conducció suau redueix el consum, la contaminació, l’estrès i el desgast del vehicle.
- Fes servir marxes llargues. El cotxe consumeix menys quan circula amb marxes llargues i a baixes revolucions. L’IDAE recomana canviar aviat de marxa i, sempre que sigui possible, circular en quarta o cinquena fins i tot en ciutat.
- Mantén una velocitat constant. Les accelerades i frenades brusques disparen el consum. La DGT recomana anticipar-se al trànsit, mantenir una velocitat adequada i evitar variacions brusques.
- Aprofita la inèrcia. Quan t’acostis a un semàfor, una rotonda o una retenció, aixeca el peu de l’accelerador amb temps i deixa rodar el vehicle amb la marxa posada. Aquesta tècnica redueix el consum i també el desgast dels frens.
- No abusis de la velocitat. L’IDAE adverteix que el consum augmenta molt quan puja la velocitat: passar de 100 a 120 km/h pot incrementar el consum un 44%.
- Evita pes i resistència innecessaris. Portar el cotxe carregat sense necessitat, circular amb la baca instal·lada o dur les finestres obertes a alta velocitat augmenta el consum de combustible. La DGT també recomana controlar la pressió dels pneumàtics i mantenir el vehicle en bon estat.
Conduir millor per pagar menys
No cal canviar de cotxe per reduir la despesa. En un any en què la benzina i el dièsel han tornat a pressionar el pressupost familiar, els hàbits al volant poden marcar la diferència. Pujar abans de marxa, evitar accelerades, mantenir un ritme regular i aprofitar la inèrcia no eliminen l’encariment dels carburants, però sí que ajuden a gastar menys en cada trajecte.
- Un pastís de 100.000 euros: l'última obra d'un pastisser d'Esparreguera que crea postres de luxe
- Troben el cos de l'home de 78 anys desaparegut aquest dilluns a Pinós
- La Generalitat nega el descompte del túnel del Cadí a un veí de Guils perquè teletreballa
- Mor als 67 anys el restaurador de Sant Fruitós de Bages Salvador Cots Salat
- Busquen un veí de Pinós de 78 anys que ahir a la nit no va tornar a casa
- El president del comitè de l’empresa que recull la brossa a Manresa: «El sistema amb contenidors tancats no funciona bé»
- Descobreix un mirador de somni en un dels pobles més bonics de Catalunya i del món: ideal per visitar en família
- La Marxa per l'educació des de Manresa amb les bicis i cotxes a 20 per hora se suma a la manifestació unitària a Barcelona