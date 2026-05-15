Un jutge frena la DGT per retirar un carnet sense prou proves
Un jutjat anul·la la retirada del permís a un home amb problemes de salut mental perquè no hi va haver una avaluació presencial suficient
La DGT pot denegar, limitar o retirar el carnet de conduir quan considera que una persona no reuneix les aptituds psicofísiques necessàries per conduir amb seguretat. La normativa espanyola exigeix passar un reconeixement mèdic per obtenir o renovar el permís, i aquest control pot tenir en compte problemes de visió, audició, mobilitat, malalties cardiovasculars, trastorns neurològics, addiccions o determinades condicions de salut mental.
Això no vol dir que qualsevol diagnòstic impliqui perdre automàticament el permís. La valoració ha de ser individual, justificada i vinculada a la capacitat real de conduir. El punt clau és si aquella situació mèdica pot afectar la seguretat al volant.
Què passa quan el vols renovar
Quan una persona vol renovar el permís de conduir, ha de passar pel centre de reconeixement de conductors. Aquest centre envia a la DGT l’informe mèdic, que pot ser favorable, desfavorable o incloure limitacions, com ara una vigència més curta o controls periòdics.
Si l’informe declara el conductor no apte, Trànsit pot rebutjar la renovació o retirar el carnet. Però la decisió administrativa ha d’estar motivada. No n’hi ha prou amb una valoració genèrica, breu o sense exploració directa si hi ha informes mèdics que indiquen una situació estable.
El cas del 2021 que ha arribat als tribunals
El cas que ha obert el debat va començar el 2021, quan un conductor de Màlaga va demanar renovar el seu carnet. Feia més d’una dècada que ho feia sense incidències i tenia seguiment mèdic continuat. Tot i això, la DGT li va denegar la renovació i li va retirar el permís per motius vinculats a la salut mental.
La decisió es va basar en un informe que el qualificava de no apte, però sense entrevista personal ni exploració presencial. Durant el judici, diversos professionals sanitaris que l’havien tractat durant anys van defensar que el seu estat era estable i compatible amb la conducció.
Una retirada considerada injustificada
El jutjat va anul·lar la decisió de Trànsit perquè la va considerar insuficientment motivada. La resolució retreu que es donés més valor a un informe breu que a avaluacions mèdiques sostingudes en el temps. També subratlla que els casos de salut mental i carnet de conduir no es poden resoldre amb criteris automàtics ni prejudicis.
Després de la sentència, el conductor ha recuperat el permís, tot i que haurà de sotmetre’s a controls mèdics periòdics. El cas deixa un missatge clar: la seguretat viària és prioritària, però la retirada del carnet per motius de salut ha d’estar ben provada, ben argumentada i basada en una revisió clínica real.
